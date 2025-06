Pirelli Kalender: Dieser Fotograf schießt die Fotos für 2026

Der norwegische Modefotograf Sølve Sundsbø wird den berühmten Pirelli Kalender für das kommende Jahr fotografieren. Für die 52. Ausgabe hat er sich etwas Besonderes vorgenommen: Die Natur soll eine zentrale Rolle spielen.

"Das ist ein Traum, den ich schon seit sehr langer Zeit habe", beschreibt Sølve Sundsbø (54) sein neuestes Engagement: Der norwegische Modefotograf wurde ausgewählt, den berühmten Pirelli Kalender für das Jahr 2026 zu fotografieren. Das gab der italienische Reifenhersteller jetzt bekannt.

"Tiefe Verbundenheit zur Natur"

Aktuell arbeitet Sundsbø in London bereits auf Hochtouren an den Motiven für den prestigeträchtigen Kalender. "Mit dem Kalender 2026 möchte ich die Menschen in eine Welt entführen, die sie nicht erwarten - eine Welt voller Poesie, Sinnlichkeit und intimem Geheimnis", erklärt er laut Pressemitteilung. Er wolle mit den Aufnahmen seine "tiefe Verbundenheit mit der Natur sowie meine Neugier, meine Faszination und meine Leidenschaft für das Geschichtenerzählen" widerspiegeln.

Das Video zur unterstreicht dieses Vorhaben: Darin ist Sundsbø mit einer Kamera an einem wilden Strand mit Dünen zu sehen. "Ein neues Kapitel beginnt", heißt es dazu vielversprechend.

Erfahrener Modefotograf

Sølve Sundsbø wurde 1970 in Norwegen geboren und lebt heute in London. Der innovative Bildgestalter ist bekannt für seine fantasievollen Aufnahmen und seine radikale Herangehensweise. "Meine Aufgabe als Fotograf besteht darin, die Realität zu manipulieren, um das auszudrücken, was ich möchte", sagte er 2013 Er nutzt sowohl modernste Technologien wie 3D-Scans als auch traditionelle Techniken wie handgemalte Retuschen.

Seine umfangreiche Arbeit umfasst Cover und Editorials für führende Magazine wie "Harper's Bazaar Italia", "V", "Vogue Italia" oder "W". Zu den prominenten Persönlichkeiten, die bereits vor seiner Linse standen, gehören Tilda Swinton, Brad Pitt, George Clooney, Zendaya und Cate Blanchett. Welche Prominenten er für den Pirelli Kalender ablichten wird, ist noch nicht bekannt. Die 52. Ausgabe wird erst im November in Prag vorgestellt.

Sundsbø fühlt sich jedenfalls geehrt, "in die Fußstapfen der großartigen Fotografen zu treten", die bereits für den Kalender gearbeitet haben - darunter Legenden wie Norman Parkinson, Herb Ritts, Helmut Newton, Annie Leibovitz oder Bryan Adams.

Im vergangenen Jahr war der US-Amerikaner Ethan James Green für "The Cal" verantwortlich und fotografierte unter dem Motto "Refresh and Reveal", also "Auffrischen und Enthüllen", etwa den "Bridgerton"-Star Simone Ashley, "Euphoria"-Darstellerin Hunter Schafer oder die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith leicht bekleidet.