Pinar Sevim versucht neben Doreen Dietel oder Achim Petry ihr Glück im "Promi Big Brother"-Container. Woher kennt man die Brünette? Und was ist über Partner und Privatleben bekannt?

Nach ihrer Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" zieht Pinar Sevim in den "Promi Big Brother"-Container. In der Sat.1-Show konkurriert die Brünette mit Doreen Dietel, Andrej Mangold oder auch Achim Petry um die Siegessumme von 100.000 Euro. Doch wer ist Pinar Sevim eigentlich? Woher kennt man sie und was ist über sie bekannt? Die AZ gewährt einen Einblick.

Pinar Sevim: Herkunft, Alter und Verbindung zu Heidi Klum

Pinar Sevim ist im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach geboren. Damit stammt die Brünette aus der gleichen Stadt wie Topmodel Heidi Klum. Ihr Geburtsdatum und damit auch ihr Alter hält Sevim geheim. Doch laut " " ist bekannt, dass ihr Sternzeichen Widder ist. Demnach wird davon ausgegangen, dass die Reality-TV-Darstellerin zwischen dem 21. März und dem 20. April das Licht der Welt erblickte.

Mimi und Pinar in der "taff Teenie-WG"

Im Alter von 19 Jahren machte Pinar Sevim ihr TV-Debüt und zog in die "taff Teenie-WG". Bei dem Format handelte es sich um eine Sendereihe des ProSieben-Formats "taff", die das Leben von Teenagern samt allen Dramen und Zickereien thematisierte. In der "Teenie-WG" äußerte Pinar Sevim den Satz: "Wer schön sein will, muss fühlen", der bis heute einem großen TV-Publikum in Erinnerung blieb. Die Brünette lernte in dem Format Mimi kennen. Zwischen den beiden entwickelte sich eine explosive sowie auch unterhaltsame Freundschaft.

Pinar Sevim: Deutsche Reality-Pionierin und Vergleiche mit Paris Hilton

Das Duo Mimi und Pinar wurde schnell zu einem Markenzeichen von "taff". Mit "Mimi und Pinars Welt" bekamen die Freundinnen anschließend eine eigene Rubrik in der Sendung, die in vielerlei Hinsicht an heutige Reality-Formate erinnert. Außerdem zogen Fans von "Mimi und Pinars Welt" Vergleiche zu . Ähnlich wie "The Simple Life" unterhielt "Mimi und Pinars Welt" mit lustigen Interaktionen zwischen zwei Teenager-Freundinnen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Bruch zwischen Mimi und Pinar: Das ist der Grund

Für die "taff"-Zuschauer waren Mimi und Pinar ein unzertrennliches Duo. Doch die Freundschaft ging laut " " zu Bruch, als Pinar Sevim für "Big Brother" angefragt wurde, ihre Freundin hingegen nicht. Nachdem "Mimi und Pinars Welt" abgesetzt wurde, herrschte zwischen den Protagonistinnen Funkstille. Bis heute sollen die beiden nicht wieder zueinandergefunden haben, wie " " im November 2024 berichtete. "Ich glaube, echte Freundschaft ist im Reality-TV selten. Das ist nicht böse gemeint – aber es ist einfach so", so Pinar rückblickend.

Pinar Sevim: Vom TV zur Bäckerei

Pinar Sevim war nach ihrer Zeit bei "taff" in Formaten wie "We are Family", "Kiss or Crash" oder "MTV Home" zu sehen. Doch danach wurde es ruhiger um die Brünette. Sie zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und arbeitete zehn Jahre in einer Bäckerei, danach zwei weitere Jahre im Einzelhandel.

Pinar Sevim privat: Das weiß man über Partner und Kinder

Pinar Sevim ist in einer Beziehung mit einem Mann namens David. Ihren Partner unterstützte sie in den Jahren nach "Mimi und Pinars Welt" in seiner Sicherheitsfirma. Zudem kümmerte sich Sevim um seine zwei Töchter aus einer früheren Beziehung und ihren Chihuahua, wie "Joyn" berichtet. Auf die Frage, ob die TV-Bekanntheit und ihr Partner gemeinsame Kinder haben, gab Pinar Sevim öffentlich bislang keine eindeutige Antwort. Doch wie unter anderem " " im April 2025 berichtete, verspürte die Reality-TV-Darstellerin bislang "noch nie einen Kinderwunsch".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Pinar Sevim: TV-Comeback bei "Kampf der Realitystars"

2025 verschlug es Pinar Sevim zurück ins TV. An der Seite von Anouschka Renzi, Jens Hilbert oder Martin Semmelrogge versuchte die Brünette ihr Glück in der RTLZWEI-Sendung "Kampf der Realitystars". Für den Gewinn hat es nicht gereicht – die Österreicherin Tara Tabitha ging als Siegerin hervor.

Früher und heute: Optische Veränderung von Pinar Sevim

Wie " " im November 2024 berichtete, unterzog sich Pinar Sevim nach ihrer Zeit bei "Mimi und Pinars Welt" mehreren Schönheitsbehandlungen. Sie hat sich die Nase und Brüste operieren lassen. Zudem ließ sich die Brünette Lippen, Kinn, Wangen und Nasolabialfalten unterspritzen. Auch Botox-Behandlungen wurden laut "taff" durchgeführt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach "Kampf der Realitystars": Pinar Sevim bei "Promi Big Brother"

Ab dem 6. Oktober ist Pinar Sevim bei "Promi Big Brother" zu sehen. Wie sie sich im Sat.1-Format wohl schlagen wird? Reality-Fans und TV-Zuschauer dürfen gespannt sein.