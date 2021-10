Pietro Lombardi widmet Sarah Engels liebe Zeilen zum Geburtstag

Zum 29. Geburtstag seiner Ex-Frau Sarah Engels hat Pietro Lombardi nicht nur an sie liebe Worte gerichtet, sondern auch an ihren neuen Mann Julian.

Seit diesem Freitag (15. Oktober) ist Sängerin Sarah Engels 29 Jahre alt. Wie bei den beiden wichtigsten Männern in ihrem Leben, Ehemann Julian Engels (28) und Sohnemann Alessio (6), kann sie sich offenbar auch der Unterstützung von Ex-Mann Pietro Lombardi (29) immer sicher sein. Das geht aus einem Geburtstagsgruß ihrer ehemaligen "DSDS"-Liebe hervor, den Lombardi auf Instagram verschickt hat.

Seine Geburtstagswünsche machen deutlich, dass er sich sehr für das private Glück von Sarah freut: "Alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und nur das Beste. Hast einen super Jungen mit Julian an deiner Seite, einen sehr hübschen Sohn (wie der Vater halt) und bald noch eine kleine Prinzessin." Am Ende seines Textes verspricht Lombardi: "Du weißt, bin immer für euch da, egal was ist. Dein Pie."

Traumurlaub in Griechenland

Als Hintergrundbild für seine liebenswerte Worte hat sich Lombardi , das die beiden Mitte der Woche gepostet hatten. Darauf posieren sie während ihres aktuellen Griechenland-Urlaubs mit frechen Lemuren. "Ich durfte den echten König Julien heute treffen", schrieb Sarah zu dem Foto und bezog sich damit auf die Animationsreihe "Madagascar". Sie und ihr Ehemann erwarten bald ihr erstes gemeinsames Kind, ein Mädchen.