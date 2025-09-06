Pietro Lombardi versichert Söhnen: "Ihr könnt immer auf Papa zählen"

Bahnt sich ein öffentlicher Rosenkrieg zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa an? Er zeigte sich innig mit seinem ältesten Sohn Alessio und richtete auch an seine jüngeren zwei Söhne emotionale Worte. Daraufhin wiederum meldete sie sich mit einem Statement zu Wort.

Sänger Pietro Lombardi (33) hat sich nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) mit privaten Einblicken zurückgehalten. Nun widmete er seinen drei Söhnen aber ein rührendes Posting.

Mit Alessio bei Ed Sheeran

Zu einem Bild, das ihn mit Sohn Alessio (10) im Arm zeigt, schrieb der "DSDS"-Star : "Egal was kommt, ihr drei könnt immer auf Papa zählen." Und fügte noch ein rotes Herz hinzu. Das Foto entstand offenbar bei einem Besuch in der Arena Düsseldorf, wo Ed Sheeran am Freitagabend im Rahmen seiner "Mathematics"-Tour auftrat. Lombardi genoss den Abend mit seinem ältesten Sohn, der aus seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (32) stammt.

Sofortige Reaktion seiner Ex-Verlobten?

Mit Laura Maria Rypa bekam er zwei weitere Söhne, die im Januar 2023 sowie im August 2024 zur Welt gekommen sind. Die Influencerin postete kurz nach Lombardis Beitrag von sich in ihrer Instagram-Story, auf dem sie vor einem Schachbrett sitzt. Dazu schrieb sie auf Englisch: "Social Media zeigt Momente, nicht die Wahrheit." Einige Follower meinten, dass sie ihrem Ex damit einen Seitenhieb verpassen wollte.

Das Paar hatte sich im Jahr 2022 verlobt - am Sonntag, 17. August, verkündete Rypa dann ebenfalls in einer Story das Beziehungsende: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen."

Pietro Lombardi hat den Mietvertrag gekündigt

Dabei hatten die beiden noch große Pläne für dieses Jahr, wollten heiraten und ein neues Haus beziehen, das sie seit Längerem renovieren ließen. Wie es damit weitergeht, ist unklar. Wie Lombardi in einer Story verriet, wird er auf jeden Fall bald aus dem bisherigen, gemieteten Haus ausziehen. "Habe vor 3 Monaten meinen Mietvertrag gekündigt und es gibt schon neue Mieter, deshalb ist das Haus jetzt weg." Mit der Immobilie verbindet er offenbar nicht nur die Trennung, sondern vor allem schöne Erinnerungen mit seinen Söhnen. "Alle meine Kinder haben ihr erstes Lebensjahr hier verbracht." Deshalb werde er künftig immer "mit einem Lächeln im Gesicht" daran vorbeifahren "und den Kids sagen, dass sie in diesem Haus ihr erstes Lebensjahr verbracht haben". Das werde für immer bleiben.

Sarah Engels spricht über mögliche Musikkarriere für Alessio und Solea

Während Pietro Lombardi am Freitagabend mit Sohn Alessio bei Ed Sheeran feierte, war Ex-Frau Sarah Engels (32) in der . Dort erzählte sie, dass sowohl Alessio als auch ihre Tochter Solea (3) aus ihrer zweiten Ehe "supermusikalisch" seien, gerne tanzen und singen würden. Deshalb liege eine Karriere im Showbusiness nah. Doch dies sieht sie offenbar mit gemischten Gefühlen. Grundsätzlich wolle sie ihre Kinder natürlich "immer in ihren Träumen bestärken". Jedoch wisse sie auch um die "gefährliche Seite" des Business und trage Sorge, ob eine solche Karriere nicht auch schief gehen könne. "Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht doch einen anderen Weg gibt, der da kommt." Aber es sei ja zum Glück auch noch etwas Zeit, bis ihre Kinder das entsprechende Alter haben.