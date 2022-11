Pietro Lombardi und Laura Maria: So romantisch war der Antrag

Brennende Kerzen und unzählige Rosen: Auf einem Knie hat Pietro Lombardi um die Hand seiner Freundin Laura Maria angehalten. Den emotionalen Moment zeigt er nun in einem kurzen Clip.

Wieder einmal beweist Pietro Lombardi (30), dass ein Romantiker in ihm steckt. , die Influencerin Laura Maria, einen kurzen Clip, der den Antrag zeigt. Lombardi hatte das Haus mit zahlreichen Kerzen und Rosen geschmückt.

Pietro Lombardi: "Ich liebe euch"

Er steht in dem Video vor einer Wand, die von oben bis unten ebenso mit Rosen bedeckt ist. Hinter ihm leuchtet bereits ein großer "Will you marry me?"-Schriftzug (zu Deutsch: "Möchtest du mich heiraten?"), als seine Partnerin auf ihn zuläuft. Nach Küsschen und einer Umarmung geht der Sänger ganz klassisch auf ein Knie. Offenbar voller Freude nimmt Laura Maria den Antrag an. Sie scheint sich auch ein paar Freudentränchen wegzuwischen.

"Ich liebe euch", schreibt Lombardi zu dem Clip und deutet mit mehreren Emojis an, dass er damit offensichtlich seine Verlobte und das Kind meint, das die beiden derzeit erwarten. "Lieben dich auch", antwortet Laura Maria in den Kommentaren. Wegen ihrer Schnürsenkel sei sie zwar "kurz gestolpert [...], aber egal", schreibt sie zu einem Herz- und einem lachenden Emoji.

Im August machten die beiden ebenfalls via Instagram , dass sie Nachwuchs erwarten. Im , dass Lombardis Sohn Alessio "einen kleinen Bruder bekommt". Vor wenigen Tagen hatte der Sänger dann . Alessio stammt aus einer vorangegangenen Ehe Lombardis mit Sarah Engels (30), mit der er von 2013 bis 2019 verheiratet war.