Pietro Lombardi: Sein Sohn Leano wurde getauft

Feierlicher Moment für Pietro Lombardi: Sein zweiter Sohn Leano wurde getauft. Für das Ereignis zeigte sich der Sänger und DSDS-Juror sogar ohne eine obligatorische Kappe, wie ein Bild vom Taufbecken beweist.

Großer Moment für den kleinen Leano: Der Sohn von Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) wurde am Wochenende getauft. Das gab die Mutter des Jungen am Sonntag . "Auf dem Weg durch das Leben möge dein Schutzengel dich führen, die Liebe deiner Eltern dich begleiten und der Segen Gottes immer bei dir sein", schrieb Laura Maria.

"Wer ist der Mann?" Pietro Lombardi ohne Kappe

Dazu teilte sie ein Schwarz-Weiß-Bild mit ihr, Pietro Lombardi und dem Baby am Taufbecken. Der Sänger trägt in der Kirche ausnahmsweise nicht seine obligatorische Kappe. Für Fans sorgte dieser seltene Anblick für augenzwinkernde Irritationen. "Ich wollte gerade fragen, welcher Mann da mit am Taufbecken steht", schrieb eine Followerin.

In einer Instagram-Story teilte Laura Maria Rypa weitere Bilder der Feier. So waren die Taufpaten, ein geschmückter Tisch und Kuchen zu sehen. Das Gesicht des Babys zeigte sie nicht. Für die Influencerin ist es das erste Kind. Pietro Lombardi hat bereits den Sohn Alessio (7) mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30).

Leano kam am 8. Januar 2023 zur Welt - sechs Wochen zu früh. Im Juni 2022 hatte Pietro Lombardi nach längerer On-off-Beziehung um die Hand seiner Verlobten an.

Parallel zur Bekanntgabe der Taufe seines Sohns gibt es auch berufliche Nachrichten von Pietro Lombardi. , dass der Sänger auch 2024 wieder in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" neben Dieter Bohlen (69) sitzen wird.