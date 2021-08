Pietro Lombardi plant sein Comeback offenbar im September

Anfang Juli kündigte Pietro Lombardi eine Auszeit an. Nun hat der Sänger sein Comeback angedeutet: Im September könnte es so weit sein.

Nachdem Pietro Lombardi (29) jedwede "Kraft & Energie" abhandengekommen war, hatte der Sänger Anfang Juli eine Auszeit angekündigt. Für seine Familie machte er nun bereits zwei Ausnahmen von seiner Social-Media-Pause: Zum ersten Schultag seines Sohnes Alessio (6) mit dem frischgebackenen Schulkind und seiner Ex-Frau Sarah Engels (28).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

kündigt er nun sein Comeback an. In dem Post sind Lombardi und Alessio in einem Kart zu sehen, der Sänger zeigt dabei seinen Daumen nach oben. "Zusammen sind wir unschlagbar", schrieb der 29-Jährige unter das Foto. Dazu setzte er die Hashtags "#comebackstronger" und "#september". Offenbar plant er das Ende seiner Pause also im kommenden Monat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Findet sein erster Auftritt bei Giovanni Zarrella statt?

Einer seiner ersten Auftritte könnte dann die Show seines Freundes Giovanni Zarrella (43) sein. Sein Sängerkollege feiert im ZDF sein Moderationsdebüt und präsentiert mit "Die Giovanni Zarrella Show" seine eigene große Musiksendung am 11. September um 20:15 Uhr.

Pietro Lombardi wurde bereits als Gast der Show angekündigt. Auch weitere Stars wie Andrea Berg (55), Kerstin Ott (39), Nino de Angelo (57), Santiano, Sasha (49) und Sarah Brightman (61) werden zu sehen und zu hören sein.