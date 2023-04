Pietro Lombardi: Ist die Tour mit Dieter Bohlen in Gefahr?

In den nächsten Tagen stehen weitere Termine der großen Comeback-Tour von Dieter Bohlen auf dem Plan, an der auch Pietro Lombardi beteiligt ist. Doch nun ist seine Verlobte erkrankt. Wird Pietro etwa ausfallen?

Sänger Pietro Lombardi (30) unterstützt seinen guten Freund und "DSDS"-Kollegen Dieter Bohlen (69) auf dessen Comeback-Tour. Doch wird er fit sein? Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa (27) ist erkrankt. Damit er sich nicht ansteckt, isolierte sich der Sänger zuhause. Aber ob diese Vorsichtsmaßnahme reicht?

"Wir sind alle etwas angeschlagen"

Eine durchgehende Isolation zog das Paar jedenfalls nicht durch. In einer Story war zu sehen, wie er seiner Verlobten einen Tee reicht. "Wir sind alle etwas angeschlagen, am meisten hat es Laura erwischt leider", ließ der einstige "DSDS"-Sieger seine Follower und Followerinnen wissen. Dabei soll er mit Dieter Bohlen eigentlich am 21. April in Kiel, am 22. April in Hamburg und am 25. April in Dortmund auf der Bühne stehen.

Beim Auftaktkonzert in Berlin sangen die beiden Freunde den "DSDS"-Gewinnersong "Call my name" aus dem Jahr 2011 sowie die "DSDS"-Hymne "We have a dream". Ein Video davon postete Lombardi nach dem Konzert und schrieb dazu: "Ein Team. War echt schön" - versehen mit einem roten Herz-Emoji. Die beiden verbindet seit Lombardis Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011 eine tiefe Freundschaft. Bohlen auf Instagram.

Erst im März war Pietro Lombardi krank

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Gesundheit dem zweifachen Vater Lombardi einen Strich durch die Rechnung macht. 2018 fiel er für einen Auftritt in Wittenberg aus. 2021 musste er seine Tour wegen Corona absagen. Und zuletzt konnte er im März TV-Termine nicht wahrnehmen, weil er an einer Darm-Infektion litt. Dadurch verlor er innerhalb von fünf Tagen zehn Kilogramm. Seine Verlobte und der gemeinsame Sohn Leano steckten sich bei ihm an.

Die Comeback-Tour von Dieter Bohlen führt durch zwölf Städte. Das letzte Konzert findet am 7. Mai in Köln statt.