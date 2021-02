Pietro Lombardi: "Ich will einfach wieder Familie"

Pietro Lombardi will mehr Kinder und auch eine weitere Hochzeit schließt der Ex-Mann von Sarah Lombardi nicht aus, wie er in "Leeroys Podcast" verriet.

Pietro Lombardi (28, ) wünscht sich eine zweite Hochzeit und mehr Kinder. "Wenn ich jetzt sag', wo sehe ich mich in fünf Jahren: Ich will einfach wieder Familie. Vielleicht heiraten, Kinder kriegen, nochmal ein schönes Haus bauen und dann einfach Familienleben, mehr will ich eigentlich nicht", sagt der Sänger in "Leeroys Podcast", einem neuen Amazon Original Podcast (ab 19.2. um 20:15 Uhr, Amazon Music).

Zudem gibt sich Lombardi nachdenklich: "Abseits der Öffentlichkeit bin ich ein Mensch. Wer will wirklich den Menschen? Und wer will mich wirklich, auch wenn ich nichts mehr habe? Wenn irgendwann alles vorbei ist, Ruhm, Geld, Hype geht alles vorbei. Es bleibt nicht für immer. Das weiß ich auch. Aber wer ist dann noch da?"

Lombardi geht unter die Gastronomen

Auch über seine Pläne in der Gastronomie spricht Lombardi in dem Podcast mit YouTuber und Moderator Leeroy Matata (24): "Ich werd' jetzt in diesem Jahr noch ein paar Läden eröffnen." Weitere Themen sind laut Amazon Music die Covid-19-Erkrankung des Musikers, seine Kindheit und Jugend, die Geburt seines Sohnes, Liebe und Trennungen sowie Vorteile und Schattenseiten des Ruhms. Und Lombardi verrät ein Geheimnis aus den Anfängen seiner Karriere.

Er erzählt in "Leeroys Podcast", dass er bei "Deutschland sucht den Superstar" beinahe gar nicht durch die Vorcastings gekommen wäre: "Es gab insgesamt 20 Städte und ich war in elf Städten. Sie haben mich alle rausgeschmissen." Erst in Zürich durfte er vor die Jury treten. "Niemand außer Dieter Bohlen kennt diese Geschichte." Später wurde Pietro Lombardi bekanntlich zum "DSDS"-Gewinner von 2011 gekürt. "Samstag war das Finale und Montag kam die Siegesprämie auf mein Konto", erinnert er sich. "Das war so krass, ich war bisschen überfordert. Halber Millionär war ich dann schon. Aber ich konnte damit nicht umgehen. Ich hab in dem ersten Jahr glaub ich 300.000 bis 400.000 Euro ausgegeben."

Bei "DSDS" lernte Lombardi auch seine erste Ehefrau Sarah (28) kennen. Die beiden waren von 2013 bis zur Scheidung 2019 verheiratet. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. Das Paar trennte sich 2016.