Pierre-Emerick Aubameyang wurde offenbar Opfer eines Raubüberfalls

Barcelona-Star Pierre-Emerick Aubameyang und seine Familie sollen in ihrem Zuhause in Spanien von Dieben überfallen worden sein. Der Fußballer und seine Ehefrau sollen dabei auch Schläge abbekommen haben.

Pierre-Emerick Aubameyang (33) wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge Opfer eines Raubüberfalls. Der FC-Barcelona-Spieler und seine Familie wurden in der vergangenen Nacht in ihrem Zuhause in Castelldefels nahe Barcelona von Dieben mit Schusswaffen und Eisenstangen bedroht.

Juwelen geraubt

Die Täter sollen den Fußballer und seine Ehefrau Alysha (36) gezwungen haben, einen Safe zu öffnen. Anschließend hätten sie Juwelen erbeuten können und seien laut Zeugenberichten mit einem weißen Audi A3 geflohen. Aubameyang soll bei dem Überfall einen Schlag am Kinn und seine Frau einen am Kopf erlitten haben. handelte es sich bei den vermummten Dieben um mindestens vier Männer, die in den Garten geklettert waren und sich dann Zutritt zum Haus des Fußballprofis verschafft hatten.

In jüngster Vergangenheit wurden Fußballstars in Spanien immer wieder Opfer von Einbrüchen oder Überfällen. In den meiste Fällen waren die Fußballer jedoch nicht anwesend. So verschafften sich Anfang des Jahres Diebe Zutritt zur Villa von Real Madrids Karim Benzema (34), während dieser auf dem Platz stand.