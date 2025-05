Pierre Casiraghis Ehefrau Beatrice feiert Roms zeitlose Schönheit

Zeitlos schön ist Rom und so präsentierte sich auch Pierre Casiraghis Ehefrau Beatrice als Markenbotschafterin in der italienischen Hauptstadt. Dort feierte das Modehaus Dior dieses Jahr seine traditionelle Cruise Kollektion.

Was für eine bezaubernde Kulisse für eine Laufsteg-Show: Das französische Modehaus Dior hat am Dienstag (27. Mai) seine Cruise-Kollektion unter dem Motto "The Beautiful Confusion" (auf Deutsch: Die schöne Verwirrung") in Rom präsentiert und damit die zeitlose Schönheit der italienischen Hauptstadt gefeiert. Zeitlos schön präsentierte sich als Gast auch Beatrice Borromeo (39), die Ehefrau von Pierre Casiraghi (37).

Dior feiert italienische Schönheit in Rom

Die italienische Journalistin hatte unter der Leitung von Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri (61) in deren Heimatstadt Rom ein bodenlanges weißes Kleid gewählt, das vor allem durch seinen asymmetrischen Schnitt ins Auge fiel. Während ein Arm samt Schulter frei blieb, war der andere Arm von einem weiten Ärmel mit einer Dekor-Schleife bedeckt. Zur weißen Robe trug sie passend zum Anlass Schmuck von Dior im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Dazu hatte die 39-Jährige goldene Riemchensandalen mit kleinem Absatz sowie eine goldene Clutch kombiniert.

Das macht die Ehefrau von Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo stammt ursprünglich aus einer Adelsfamilie aus Südtirol und hat einen Abschluss in Jura an der Mailänder Universität sowie als Journalistin an der Columbia University. Seit 2021 ist sie Botschafterin der Marke Dior. Sie modelt seit sie 15 Jahre alt war und lief in der Vergangenheit für Marken wie Chanel, Valentino und Trussardi über den Laufsteg. Inzwischen ist Borromeo auch als Filmemacherin tätig.

Pierre Casiraghi, den Sohn von Caroline von Monaco (68) und ihrem zweiten Ehemann Stefano Casiraghi (1960-1990), heiratete Borromeo 2015. Die standesamtliche Trauung fand im Fürstenpalast von Monaco statt, die kirchliche Trauung ein paar Wochen später auf der Isola Bella, einer der Borromäischen Inseln im Lago Maggiore. Mit dem monegassischen Adligen ist sie seit 2008 liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, die 2017 und 2018 zur Welt kamen.