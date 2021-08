Philipp Stehler privat: Hat der Ex-"Bachelorette"-Kandidat eine Freundin?

Philipp Stehler könnte bald für "Promi Big Brother" 2021 vor der Kamera stehen. Woher kennt man den Reality-TV-Darsteller? Hat der Ex-Bachelor-Kandidat eine Freundin?

Nach seinen Teilnahmen in diversen Dating-Shows hat sich Philipp Stehler "seriöseren" Formaten zugewendet. Doch bald könnte er wieder im Trash-TV zu sehen sein. Aber wie lebt er eigentlich privat? Hat er eine Freundin?

Philipp Stehler buhlte um Bachelorette Alisa Persch

Der blonde Schönling mit den stahlblauen Augen startete seine Karriere bereits 2016 in der Dating-Show "Die Bachelorette". Dort buhlte er um die Junggesellin Alisa Persch, die sich allerdings für den Kandidaten Patrick Cuninca entschied.

Wie viele weitere "Bachelorette"-Kandidaten konnte sich auch Philipp Stehler durch seine Teilnahme an der RTL-Show eine erfolgreiche Karriere als Influencer aufbauen. Auf Instagram folgen dem 33-Jährigen 279.000 Fans.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Weitere TV-Erfolge für Philipp Stehler

Durch seine Teilnahme in dem Dating-Format und seinen Erfolg in den sozialen Medien ergatterte Philipp 2016 sogar eine kleine Gastrolle in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Exfreundin von Philipp Stehler ist Pam Gil Mata

2018 versuchte er noch einmal, die große Liebe im TV zu finden. In der Sendung "Bachelor in Paradise" wurde er sogar fündig und verliebte sich in Mitkandidatin Pam Gil Mata. Die Beziehung hielt allerdings nicht lange. Nach Fremdgeh-Gerüchten wurde die Beziehung kurz nach der Show wieder beendet.

Hat Philipp Stehler eine Freundin?

Nachdem sich Philipp Stehler von Ex Pam Gil Mata getrennt hatte, verliebte er sich in die Influencerin Antonia Elena. Doch auch diese Beziehung hielt nicht lange und wurde 2019 wieder beendet.

Seit Ende 2020 ist der Reality-Show-Hottie allerdings wieder vergeben. Seine Freundin ist auch keine Unbekannte. Vanessa Ciomber arbeitet erfolgreich als Model und hat auf Instagram über 60.000 Follower.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Philipp Stehler leidet an Krankheit

2019 machte Philipp eine schwere Erkrankung öffentlich. Er leidet an der chronischen Darmerkrankung Colitis Ulcerosa und musste sich deshalb sogar einer Operation unterziehen. Mittlerweile soll es ihm aber wieder besser gehen.

Philipp Stehler ist Kommissar bei K11

Der ehemalige Trash-TV-Promi hat 2020 einen neuen Schauspieljob an Land gezogen. Er ist Teil der erfolgreichen Scripted-Reality-Sendung "K11 – Kommissare im Einsatz", die vergangenes Jahr ihr Comeback feierte. Im Umgang mit Schusswaffen hat Philipp auch schon Erfahrung, denn vor seiner Fernseh-Karriere hat der Schönling als Polizist gearbeitet.

Ist Philipp Stehler bei "Promi Big Brother" 2021 dabei?

Ab dem 6. August könnte Philipp Stehler wieder im Trash-TV zu sehen sein. Er soll als Kandidat in den Container von "Promi Big Brother" 2021 einziehen. Ob er tatsächlich dabei ist, wurde bislang noch nicht bestätigt.