Phil Spector ist tot: Musikproduzent stirbt im Gefängnis an Corona

Musikproduzent Phil Spector ist gestorben. Seit 2009 saß er wegen Todschlags hinter Gittern.

Der US-amerikanische Musikproduzent Phil Spector (1939-2021) ist tot. Das bestätigten am Sonntag die amerikanischen Behörden mehreren US-Medien übereinstimmend. In dem Statement heißt es, Spector sei eines natürlichen Todes gestorben, zuvor , sein Tod sei mit einer Covid-19-Erkranung in Verbindung zu bringen.

Demnach habe Spector bereits vor vier Wochen in ein Krankenhaus überstellt werden müssen, habe sich dort aber wieder erholen können. Nun sei es zu einem Rückfall mit Atemnot gekommen, an dessen Folgen Spector am 16. Januar 2021 gestorben sei. Im Gegensatz zu dieser Darstellung die Todesursache offen.

Phil Spector arbeitete mit Tina Turner und den Beatles

Phil Spector arbeitete im Laufe seiner Karriere mit etlichen namhaften Künstlern zusammen. Unter anderem produzierte er für Ike & Tina Turner den Hit (1966) sowie für die Beatles deren letztes Album "Let It Be" (1970). 2009 wurde er wegen Todschlags an seiner Freundin, Schauspielerin Lana Clarkson (1962-2003, ), zu mindestens 19 Jahren Haft verurteilt. 2013 erschien mit ein Film über den Prozess des inhaftierten Musikproduzenten, Al Pacino (80) übernahm die Hauptrolle.