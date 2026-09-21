Pflicht-Sicherheitsfunktion bei EU-Neuwagen: Auflösung überrascht WWM-Kandidaten

Es gibt gewisse Standards, die ein Neuwagen erfüllen muss. Seit einiger Zeit ist in der EU eine zusätzliche Sicherheitsfunktion sogar verpflichtend. Notbremslicht oder Dauerhupsignal? Die AZ verrät hier die richtige Antwort auf die 8.000-Euro-Frage von "Wer wird Millionär?".

Günther Jauch stellt in der aktuellen Folge eine Auto-Frage. Ob der Kandidat sie lösen kann?

Wer bei "Wer wird Millionär?" das große Geld abräumen will, sollte sich gut vorbereiten. Ein gewisses Verständnis für Autos ist vor allem in der aktuellen Folge von Vorteil. Günther Jauch (70) hat eine Frage im Gepäck, die sich mit den Sicherheitsbestimmungen für Neuwagen in der EU befasst. Sein Kandidat kennt die Lösung nicht sofort – aber die AZ verrät sie schon jetzt.

"Wer wird Millionär?": EU-Neuwagen müssen welche Funktion haben?

In der aktuellen Folge schafft es Justin Martin auf den Ratestuhl von Günther Jauch. Der Kandidat entscheidet sich für die Spielvariante mit vier Jokern und schreitet bis zur 8.000-Euro-Frage voran. An dieser Stelle möchte der Quizmaster von ihm wissen:

Eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, mit der Neuwagen in der EU seit einiger Zeit ausgestattet sein müssen, ist das sogenannte ...?

A: Notbremslicht

B: Dauerhupsignal

C: Funksperrschloss

D: Nachtsichtradar

Justin Martin kennt die richtige Lösung nicht, weshalb er zunächst zum 50:50-Joker greift. Zu seinem Missfallen bleiben A: Notbremslicht und B: Dauerhupsignal stehen. Also bittet er die Anwesenden im Publikum noch um deren Mithilfe. Vereinzelte Studiogäste erheben sich und der Kandidat richtet die Frage an einen Rentner, der die Lösung zu kennen glaubt. Er rät zu Option A: Notbremslicht – unter anderem, weil ein B: Dauerhupsignal "überhaupt keinen Sinn" machen würde. Doch ist das richtig?

Günther Jauch klärt auf: Diese Sicherheitsfunktion wurde gesucht

Justin Martin vertraut ihm jedenfalls und lässt A: Notbremslicht einloggen. Eine weise Entscheidung, wie Günther Jauch schon bald verkündet: Tatsächlich ist ein solches adaptives Bremslicht seit dem 7. Juli 2026 verpflichtend für alle neu zugelassenen Pkw in der EU.

Ein Notbremslicht ist seit dem 7. Juli 2026 für EU-Neuwagen verpflichtend. © imago/Steinach

Dabei handelt es sich um ein System, bei dem die Bremsleuchten bei einer starken Gefahrenbremsung schnell oder pulsierend blinken, um den nachfolgenden Verkehr schneller zu warnen. Ältere Fahrzeuge haben Bestandsschutz und müssen nicht nachgerüstet werden. Der Studiogast erhält für seinen Tipp 500 Euro und Justin Martin darf mit einem Spielstand von 8.000 Euro im Quiz weiterziehen.