Pferd-Vergleich von Bastian Schweinsteiger: Esther Sedlaczek reagiert entgeistert

Da staunte Esther Sedlaczek nicht schlecht: Beim WM-Halbfinale zwischen Argentinien und England griff Bastian Schweinsteiger ganz tief in die rhetorische Trickkiste. Die ARD-Moderatorin fand aber rasch ihre Fassung wieder: "Deine Bildsprache ist wunderschön."

Der Weg zu den WM-Stadien in den USA gerät nicht nur für die Fans zur Geduldprobe. Auch ARD-Experte Bastian Schweinsteiger steckte zuletzt im Stau fest. Um rechtzeitig am Rande des Spielfelds seinem Job nachzugehen, stieg der Weltmeister von 2014 kurzerhand aus dem Auto und joggte zum Stadion. Beim Halbfinale zwischen Argentinien und England war das zur Erleichterung Schweinsteigers nicht nötig. "Bei solchen Bedingungen will ich nicht laufen", schnaufte er angesichts von 32 Grad und 79 Prozent Luftfeuchtigkeit in Atlanta durch.

Stimmungstechnisch erwarte er "wahrscheinlich das beste Spiel" des bisherigen Turniers, prophezeite der einstige Weltklassespieler im Gespräch mit ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek. "Hier wird Fußball gelebt", übte sich Schweinsteiger zunächst in Phrasendrescherei. Gerade in Stimmung gekommen, schob er nach: "Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss."

Sedclazek frotzelt gegen Schweinsteiger: "Deine Bildsprache ist wunderschön"

Was dann kam, überraschte aber dann doch – vor allen Dingen Esther Sedlaczek. "Wenn man jetzt im Vergleich, du ...", setzte Bastian Schweinsteiger an. Prompt riss Sedlaczek überrascht die Augen auf und wartete gespannt darauf, wie sich ihr WM-Partner nun aus der Affäre ziehen würde. "Du machst es ganz anders bei den Sendungen", versuchte der 41-Jährige zu erklären. "Du schwebst über die Balken wie Ludger Beerbaum damals."

Der wortwörtliche Sprung samt Referenz auf die deutsche Springreiterlegende geriet für Schweinsteiger nicht unbedingt zu Kür. Esther Sedlaczek nahm den krummen Vergleich jedoch mit Humor und frotzelte zurück: "Deine Bildsprache ist wunderschön." Schweinsteiger entgegnete vielsagend: "Du glaubst gar nicht, was mir durch den Kopf geht." Was genau, das blieb nach einer erneuten humorvollen Spitze Sedlaczeks ("Ich will's auch gar nicht wissen") im Dunkeln.

Sachlicher ordnete der einstige DFB-Führungsspieler das Spielgeschehen ein. Bei England komme es vor allem auf drei Personalien an, so Schweinsteiger: Trainer Thomas Tuchel, Torjäger Harry Kane und Mittelfeldleader Jude Bellingham (Schweinsteiger: "Einer der Top-3-Spieler der WM"). Sollte einer der drei keine Leistung abrufen, "dann wird England keine Chance haben, das Spiel zu gewinnen", lehnte sich Schweinsteiger aus dem Fenster. Bei Argentinien attestierte er neben den Fans vor allem – wenig überraschend – Lionel Messi eine Schlüsselrolle.