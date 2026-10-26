Huch, wer steht denn da in der U-Bahnstation am Marienplatz? Rocklegende Peter Maffay und seine Frau geben in München den Startschuss für die aktuelle Kampagne der Stiftung Lesen und Thalia. Was dem Paar im Familienalltag mit Töchterchen Anouk (7) besonders wichtig ist und warum der 77-Jährige aktuell doch nicht, wie angekündigt, "einen Gang zurück" schaltet.

Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer lernten sich auf einem Konzert des Sängers kennen und sind inzwischen seit elf Jahren ein glückliches Paar.

Es sind diese 15 bis 20 Minuten eines Tages, die für Rocklegende Peter Maffay besonders beruhigend und intim sind: Wenn er seiner kleinen Tochter Anouk (7) abends vor dem Einschlafen vorliest. "Inzwischen liest sie auch schon selbst sehr gerne", erzählt der "So bist du"-Sänger der AZ stolz.

U-Bahnstation: Hier staunen die Münchner über Peter Maffay und Frau Hendrikje

Als der 77-Jährige und seine Frau, die Kinderbuchautorin Hendrikje Balsmeyer, am Montagnachmittag plötzlich in der U-Bahnstation am Marienplatz auftauchen, staunt so mancher Münchner nicht schlecht.

Wer in den nächsten Tagen U- oder S-Bahn fährt, dem strahlen sie mit großer Wahrscheinlichkeit von über 2000 Ströer-Bildschirmen deutschlandweit entgegen: Denn der Hitproduzent und seine Frau wollen als Botschafter der Stiftung Lesen wieder mehr Menschen zum Lesen und Vorlesen bewegen und geben mit ihrem Auftritt in der Münchner U-Bahn am Montag den Startschuss für die Vorlesekampagne der Stiftung gemeinsam mit Thalia.

Als Botschafter: Peter Maffay will Deutschland aus der "Lesekrise" helfen

Die Kampagne will die Menschen dort erreichen, wo sie sonst selten ans (Vor-)lesen denken: im – oft stressigen – Alltag. Denn: Deutschland steckt in einer tiefen "Lesekrise": Jeder dritte Jugendliche kann nicht ausreichend gut lesen, das erhob vor Kurzem auch die Pisa-Studie.

Ein Missstand, der schon im frühen Kindesalter begründet liegt, betont Thomas Rathnow, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Lesen: "Vorlesen öffnet den Zugang zu Geschichten, weckt Lesefreude und erleichtert das Lesenlernen." Maffay, der sich seit über 25 Jahren auch mit seiner eigenen Stiftung für Kinder und Jugendliche in Not einsetzt, sieht einen Grund auch in den "vielen Ablenkungen", mit denen Kinder und Eltern inzwischen konfrontiert seien.

Wollen mit ihrer Kampagne zum (Vor-)lesen animieren (v. l.): Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer, Thomas Rathnow (Stiftung Lesen) und Stefan Helbig (Geschäftsführer der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH). © picture Alliance/ Stiftung Lesen/Karl-Josef Hildenbrand

Social Media für Kinder? So hält es Hendrikje Balsmeyer mit Töchterchen Anouk

Doch wie hält es das Paar, das mit Tochter Anouk idyllisch in Tutzing am Starnberger See lebt, selbst mit Social Media und Co.? Dazu hat Hendrikje Balsmeyer, die nach ihrer Tochter sogar ihre erfolgreiche Kinderbuchreihe benannt hat, eine klare Meinung: "Wir setzen uns in unserer Gemeinde mit einer Elternpetition dafür ein, dass Kinder nicht vor Beendigung der sechsten Klasse ein Handy haben sollten", sagt die 39-Jährige der AZ klar. "Draußen bei uns haben wir gewissermaßen noch eine heile Welt und ich hoffe, die können wir uns bewahren, indem wir das gemeinschaftlich als Eltern durchziehen."

Zum Geburtstag von Anouk (7): So feiert Familie Maffay heuer

Das Paar, das sich bei einem Konzert Maffays in Magdeburg kennengelernt hatte, geht inzwischen seit elf Jahren gemeinsam durchs Leben, vor acht Jahren krönte Tochter Anouk das Beziehungsglück: "Nächste Woche feiern wir ihren Geburtstag", verrät die Autorin der AZ. Gefeiert? Wird im "engsten Familienkreis" und in Balsmeyers Heimat: "Weil uns fast 500 Kilometer trennen, sind wir nicht mehr so oft dort, aber natürlich möchten alle Anouk sehen."

Kinderbuchautorin Hendrikje Balsmeyer hat ihre Tochter Anouk (7) zur Heldin ihrer eigenen, erfolgreichen Kinderbuchreihe gemacht. © IMAGO (www.imago-images.de)

Peter Maffay: "Hatte mir vorgenommen, einen Gang zurückzuschalten"

Und Peter Maffay? Der landete mit seinem aktuellen Album "Nashville", das der 77-Jährige erst vor wenigen Wochen gemeinsam mit Johannes Oerding auf den Markt gebracht hat, direkt einen Chart-Stürmer. "Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, einen Gang zurückzuschalten", sagt der Sänger der AZ und schmunzelt. "Das passiert zwar in gewissem Umfang, aber nicht ganz so wie es von mir erwartet wird."

Schon im nächsten Frühjahr folgt dann die große gemeinsame Tour. "Wir stecken mittendrin in der Maschinerie", sagt Maffay. "Dieses Leben ohne Musik, das wird es bei mir nicht geben", ist sich der "Tabaluga"-Erfinder sicher. "Aber das muss es auch nicht."