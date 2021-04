Peter Maffay trauert um seinen Vater

Peter Maffay trauert. Sein Vater Wilhelm Makkay ist im Alter von 94 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Der Musiker Peter Maffay (71) trauert um seinen Vater Wilhelm Makkay. , verstarb Makkay im Alter von 94 Jahren nach langer Krankheit in der Nacht von Sonntag auf Montag. Maffay selbst habe dies bestätigt, wolle aber keine weiteren Informationen veröffentlichen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Der 1926 in Kronstadt/Rumänien geborene Makkay wanderte mit seinem einzigen Sohn Peter und seiner siebenbürgisch-sächsischen Mutter aus dem rumänischen Brasov 1963 nach Deutschland aus und ließ sich in Bayern nieder, wo Peter Maffay aufwuchs. Makkay, der aus einfachsten Verhältnissen stammte, veröffentlichte erst im Jahr 2019 das Buch "Tati, erzähl", in dem er Erinnerungen für seinen Sohn Peter niederschrieb.