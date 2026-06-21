Peter Maffay kehrt auf die Bühne zurück – für ihn

2024 hatte sich Peter Maffay von den großen Tourneen verabschiedet. Doch der Abschied hält nicht: Gemeinsam mit Johannes Oerding meldet er sich mit einem Album und einer Arena-Tour zurück.

2024 hat Peter Maffay sich von der Bühnen verabschiedet. Statt Musik sollten jetzt Landwirtschaft und ein Oldtimer-Traktor im Fokus stehen. Jetzt geht's doch zurück ins Rampenlicht.

Eigentlich war die Sache erledigt. Mit seiner "We love Rock'n'Roll"-Farewell-Tour hatte Peter Maffay 2024 einen Schlussstrich unter sein Tourleben gezogen und sich von den großen Bühnen verabschiedet. Doch die Bühnen-Abstinenz hielt nicht lange. 2026 kehrt der Musiker im Duett mit Johannes Oerding zurück.

Den passenden Rahmen für die Ankündigung lieferte Oerdings Heimspiel. Am Samstagabend spielte der Popsänger vor 45.000 Menschen im Hamburger Volksparkstadion. Mitten in der Show holte er Maffay als Überraschungsgast auf die Bühne. Was als Gastauftritt begann, entpuppte sich als handfeste Neuigkeit: Die beiden haben ein gemeinsames Album aufgenommen und gehen damit auf Arena-Tour.

"Die Katze aus dem Sack"

Mittlerweile haben die Musiker das Projekt auch in den sozialen Medien bestätigt. Auf Facebook etwa sagt Maffay in einem gemeinsamen : "Liebe Freunde, wir beide haben lange still gehalten. Jetzt aber lassen wir die Katze aus dem Sack: Wir haben ein Album gemacht, 'Nashville' heißt es, und damit wollen wir auf Tour - und euch sehen", sagt der Sänger darin seinen Fans.

Gemeinsames Album "Nashville"

Das Album "Nashville" soll am 2. Oktober 2026 erscheinen. Die erste Single "Ein Leben lang ist nicht lang" kommt bereits am 26. Juni heraus, der Vorverkauf für Album und Tour läuft. Schon vor einigen Tagen hatten Posts in den sozialen Medien für Spekulationen gesorgt: Sie zeigten Maffay und Oerding gemeinsam beim Billardspielen und in einer Bar in Nashville - jener Stadt, in der die beiden ihre Platte aufnahmen.

Peter Maffay und Johannes Oerding gehen gemeinsam auf Tour. © imago/Future Image / Matthias Wehnert

Aufgenommen wurde "Nashville" im vergangenen Jahr live im renommierten Blackbird Studio. Innerhalb von nur fünf Tagen entstand dort ein komplettes Duettalbum mit elf Songs, auf denen beide Künstler gemeinsam zu hören sind. Der Sound ist laut Mitteilung stark von Americana und Country geprägt.

Elf Termine im Frühjahr 2027

Die gemeinsame Arena-Tour startet im April 2027. Den Auftakt macht die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen (14. April), es folgen die Uber Arena in Berlin (17. April), die Barclays Arena in Hamburg (18. April) und die Westfalenhalle in Dortmund (19. April). Weiter geht es in der Olympiahalle in München (21. April) und der Lanxess-Arena in Köln (23. April).

Gleich zweimal gastieren Maffay und Oerding in der Frankfurter Festhalle (24. und 25. April), bevor sie in der ZAG-Arena in Hannover (27. April) und der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig (29. April) auftreten. Den Abschluss bildet die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart am 2. Mai 2027. Die offiziellen Tickets gehen am Mittwoch, den 24. Juni 2026, in den Verkauf, ein Vorverkauf über Eventim läuft bereits vorab.