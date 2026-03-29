Peter Kraus über verändertes Leben nach Erkrankung: "Muss auch besser auf mich aufpassen"

Vor knapp zwei Jahren wurde bei Ingrid Kraus, Ehefrau von Alt-Rocker Peter Kraus, eine unheilbare Erkrankung festgestellt. Wie geht das Paar heute mit der Diagnose um? Wie hat sich ihr Leben verändert?

Als "deutscher Elvis" begeisterte Peter Kraus (87) in den 1950er-Jahren viele Fans. Der gebürtige Münchner etablierte sich als gefeierter Musiker – auch heute steht er noch gelegentlich als Rock'n'Roll- und Schlagersänger auf der Bühne. Fernab des Rampenlichts fand der 87-Jährige in Ehefrau Ingrid (82) die große Liebe. Seit über fünf Jahrzehnten geht das Paar gemeinsam durchs Leben. Doch im Alltag spielen auch gesundheitliche Sorgen eine Rolle.

Peter Kraus über Frau Ingrid und Krankheit: "Muss mich mehr um sie kümmern"

Im Herbst 2024 wurde bekannt, dass Ingrid Kraus an einer unheilbaren Augenkrankheit leidet. Bei der Frau von Peter Kraus wurde an beiden Augen eine Makuladegeneration diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine Netzhaut-Erkrankung, die das Sehen beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall kann sie zu einer schweren Sehbehinderung und sogar zu Erblindung führen. Seit der Diagnose hat sich das Leben für Ingrid und Peter Kraus sehr verändert. Peter Kraus verrät der Zeitschrift "Echo der Frau": "Sie braucht mich, ich muss mich mehr um sie kümmern als zuvor." Doch der Alt-Rocker sei seiner Frau im Alltag gern eine Stütze. "Das habe ich schon akzeptiert und finde es inzwischen schön."

Peter Kraus und seine Frau Ingrid in den 90er-Jahren. Das Paar führt seit jeher eine glückliche Beziehung. © imago/APress

Druck im Alltag: "Mir darf nichts passieren"

Seine eigene Gesundheit sei Peter Kraus mittlerweile wichtiger denn je – aus Liebe zu seiner Ingrid. "Natürlich muss ich auch besser auf mich aufpassen, weil mir jetzt nichts passieren darf." Der 87-Jährige will nicht riskieren, dass er sich wegen eigener Gebrechen irgendwann nicht mehr um Ingrid kümmern kann. Doch Kraus zeigt sich optimistisch: "Es bleibt im Rahmen, wir schaffen das."

Peter Kraus schwärmt von Ehefrau: "Hab ihr alles zu verdanken"

Peter Kraus' Liebe für seine Ehefrau ist grenzenlos. In der jahrzehntelangen Ehe habe Ingrid ihn immer glücklich gemacht. Der Sänger schwärmt: "Ich habe ihr einfach alles zu verdanken." Kraus genieße es sehr, seiner Liebsten tagtäglich ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. "Ob ich sie in den Arm nehme, ihr Blumen hole, ihr etwas vorsinge oder Blödsinn mache, der sie zum Lachen bringt. Da lasse ich mir immer etwas einfallen."

Am 1. Oktober steht der 57. Hochzeitstag des Paares an. Sicherlich wird sich Kraus etwas Besonderes überlegen, um seine Frau zu überraschen. Dass ein großer Romantiker in ihm steckt, hat der Sänger schließlich längst bewiesen.