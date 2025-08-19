Peter Gallagher wird 70: Für immer Sandy Cohen

Peter Gallagher hat sich mit seiner Rolle als Sandy Cohen in "O.C., California" in die Herzen der Serien-Fans gespielt. Bis heute wird er für seine Darstellung als Oberhaupt der Cohens gefeiert. Wie ging es für den Schauspieler nach dem Ende der Serie weiter?

Peter Gallagher feiert am 19. August seinen 70. Geburtstag. Der 1955 in New York City geborene Schauspieler gehörte Anfang der 2000er-Jahre zum Hauptcast der Erfolgsserie "O.C., California" (im Original: "The O.C."). Die Rolle als Familienoberhaupt Sandford "Sandy" Cohen machte ihn international bekannt. Anschließend winkten ihm nicht nur weitere Serien-Auftritte.

"O.C., California" ließ ab 2003 die Teenie-Herzen höherschlagen. Die Geschichte um Ryan Atwood (Benjamin McKenzie, 46), der aus schwierigen Familienverhältnissen stammt und ein Zuhause bei der Familie von Sandy Cohen (Gallagher) in der Küstenstadt Newport Beach findet, begeisterte Fans weltweit. Cast-Mitglieder wie Adam Brody (45) oder Mischa Barton (39) wurden zu Stars. Auch Peter Gallagher wurde durch seine Rolle als liebevoller Ersatzpapa schnell zum Serien-Liebling. Seine Karriere als Schauspieler startete er zuvor am Broadway und in Kino- und Fernsehfilmen wie "Sex, Lies, and Videotape" (1989), "Brave New World" (1998), "While You Were Sleeping" (1995) oder "American Beauty" (1999).

Broadway-Treue und Serien-Wiedersehen

2007 endete "O.C., California" mit dem Finale der vierten Staffel. Und Peter Gallagher? Der drehte Filme wie "Burlesque" (2010), "Step Up Revolution" (2012) oder "After" (2019). Am Broadway war er zuletzt in "Left on Tenth" (2024) zu sehen. "Es war schon immer mein Wunsch, an den Broadway zurückzukehren", . "Ich mag es, einen Ort zu haben, wo ich hingehen kann, wo ich den Bühnentürsteher, die Schreiner, die Garderobiere und das Hauspersonal sehe."

Auch dem Seriengenre blieb Gallagher treu. Er stand unter anderem für "Covert Affairs", "Grace and Frankie" und "Grey's Anatomy" vor der Kamera. In letzterer übernahm er die Rolle des Dr. David Hamilton und konnte sich am Set auf ein "O.C., California"-Gesicht freuen: Gallagher feierte eine Reunion mit Luke-Darsteller Chris Carmack (44). "Er ist derselbe großartige junge Mann und das gleiche Talent, das ich zu Beginn von The OC kennengelernt habe, nur doppelt so stark und ein noch besserer Gitarrist! Schön, dich zu sehen, Chris!", schrieb Gallagher im Oktober 2021 zu einem gemeinsamen Foto .

Sandy Cohen als Vorbild

"O.C., California" scheint sowieso bis heute in Gallaghers Leben eine wichtige Rolle zu spielen. Denn die Fans verbinden ihn noch immer mit dem Familienoberhaupt Sandy Cohen. In vielen Kommentaren seiner Instagram-Postings wird dies deutlich. "Du warst dazu bestimmt, für immer unsere Sandy Cohen zu sein", . Ein weiterer kommentiert: "Einer meiner Lieblingsväter! Du warst so großartig in dieser Serie!" Ein User erklärt: "Früher wollte ich, dass Sandy mein Vater wird, jetzt will ich ihm nur als Elternteil meines eigenen Kindes nacheifern."

Im Podcast "Little Known Facts" berichtete Gallagher zudem im vergangenen Februar von einer Begegnung mit einem jungen Paar, wie zu hören ist. Die schwangere Frau erklärte ihm, dass sie in der Vergangenheit keine Vorbilder oder Vaterfiguren gehabt habe und auf Sandy Cohen vertraute. "Sie sagte: 'Ich habe meinen Partner gewählt, weil er am meisten wie Sandy war, liebevoll und unterstützend.'"

Auch als Privatperson kann sich Peter Gallagher durchaus mit der Rolle als Vorbild rühmen. Mit Ehefrau Paula Harwood (69), die er am College kennengelernt hat, ist er seit 1983 verheiratet. , Schauspielerin und Sängerin Kathryn Gallagher (32) und Filmemacher James Gallagher.

Über Tochter Kathryn sagte er "Broadway.com": "Ich bin so stolz auf sie. Wir haben nicht zusammen [geschauspielert], aber wir haben auf der Bühne an verschiedenen Orten gesungen. Ich habe eine Zeit lang eine Ein-Mann-Show gemacht und sie mit auf Tournee genommen. Unser Sohn Jamie ist Filmemacher, und ich habe versucht, beiden Kindern Möglichkeiten und Erfahrungen zu bieten." Und was hat er seiner Tochter, die in seine direkten Fußstapfen tritt, geraten? "Das ist ziemlich einfach: Lerne die Namen der Leute, achte darauf, dass du deine Kleidung selbst abholst, sei bereit, härter zu arbeiten als alle anderen und genieße jede Minute."