Pete Doherty trauert um Babyshambles-Gitarrist Patrick Walden

Pete Dohertys Band Babyshambles hat den Tod ihres ehemaligen Gitarristen Patrick Walden bekannt gegeben. "Wir schätzen uns sehr glücklich, ihn gekannt, geliebt und mit ihm zusammengearbeitet zu haben", heißt es in dem Statement.

Die englische Indie-Rockband Band Babyshambles um Frontmann Pete Doherty (46) trauert um ihren ehemaligen Gitarristen Patrick Walden. Das gab die Gruppe in den sozialen Medien bekannt. "Mit tiefem Bedauern und Trauer teilen wir die Nachricht vom Tod von Patrick Walden mit", heißt es zu einem Schwarz-Weiß-Bild des Musikers, der im Alter von 46 Jahren gestorben ist. "Wir schätzen uns sehr glücklich, ihn gekannt, geliebt und mit ihm zusammengearbeitet zu haben, und wir bitten um Respekt und Privatsphäre in dieser schweren Zeit."

Mitwirken an Debütalbum

Unterzeichnet wurde die Nachricht von Sänger Peter "Pete" Doherty, Bassist Drew McConnell, Gitarrist Mick Whitnall und Schlagzeuger Adam Ficek. Pete Doherty gründete die Band Babyshambles nach seinem Libertines-Aus im Jahr 2004. Sein Kumpel Patrick Walden gehörte von 2004 bis Ende 2005 zur Band, die für ihren ausufernden Rockstar-Lebensstil bekannt war.

Waldens Ausstieg aufgrund von Drogenproblemen wurde 2006 offiziell bekannt gegeben. Zur Anfangsformation gehörte neben Doherty, Walden und McConnell auch die Schlagzeugerin Gemma Clarke, mit deren Nachfolger Adam Ficek die Band 2005 ihr Debütalbum "Down in Albion" veröffentlichte. kehrte Walden nach seinem Abschied aus der Band für einige Auftritte zurück.

Vor seiner Babyshambles-Zeit spielte Walden in Londoner Bands wie Fluid, The Six Cold Thousand und The White Sport. Auch spielte er für James Blunt (51). Nach dem Band-Ausstieg widmete er sich unter anderem seinen eigenen Gruppen Big Dave und bête noire.