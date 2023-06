Pete Doherty: Rockstar ist wieder Vater geworden

Pete Doherty ist zum dritten Mal Vater geworden. Seine Frau Katia de Vidas brachte die gemeinsame Tochter zur Welt - ihr erstes Kind. Der ehemalige Skandalrocker ist seit über zehn Jahren mit seiner Bandkollegin liiert.

Pete Doherty (44) ist wieder Vater geworden. Am 31. Mai brachte seine Frau Katia de Vidas die gemeinsame Tochter auf die Welt. Die Kindsmutter hat die freudige Nachricht in einer bekannt gegeben. Sie teilte das Bild eines rosa Armbändchens. Den Vornamen des Kindes hat sie auf dem Bild übermalt. Auf dem zweiten Bild ist die Kleine und ihr üppiger Haarschopf zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Für den Rockmusiker ist es das dritte Kind. Aus früheren Beziehungen soll er einen Sohn und eine Tochter haben.

Dass er wieder Vater wird, hatte Pete Doherty im Dezember 2022 bei einem Konzert in Straßburg von der Bühne aus verkündet. In der französischen Zeitschrift "Society" verrieten der Sänger und seine Katia im Mai, dass sie ein Mädchen erwarten. Das Paar lebt in Frankreich.

Pete Doherty und Katia de Vidas: Seit über zehn Jahren liiert

Pete Doherty ist seit 2021 mit Katia de Vidas verheiratet. Die Nachricht der Eheschließung wurde eher zufällig über soziale Medien von Gästen der Hochzeit öffentlich. Das Paar war zuvor schon mehrere Jahre verlobt. Seit 2012 sind sie ein Paar, seit 2016 spielen sie gemeinsam in der Band Puta Madres, Dohertys drittem Bandprojekt.

Seit seinem Durchbruch mit den Libertines 2002 machte Pete Doherty nicht nur mit Musik, sondern auch mit Drogenexzessen von sich reden. In der Yellow Press sorgte auch seine Beziehung mit Model Kate Moss (49) für Schlagzeilen. Mittlerweile ist er clean.