Pete Davidsons Freundin Elsie Hewitt zeigt wachsenden Babybauch

Pete Davidson und seine Partnerin Elsie Hewitt erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram teilte das Model nun Aufnahmen, auf denen es stolz seine wachsende Körpermitte präsentiert.

Pete Davidsons (31) Freundin Elsie Hewitt (29) hat stolz ihren Babybauch gezeigt. Vor rund einem Monat hatte das Model die Schwangerschaft öffentlich gemacht. Nun teilte Hewitt Urlaubsschnappschüsse, auf denen ihre wachsende Körpermitte im Mittelpunkt steht.

Zauberhafte Aufnahmen von Elsie Hewitt

Auf ihrem Profil teilte die 29-Jährige eine Reihe von Urlaubsschnappschüssen mit Pete Davidson, darunter Aufnahmen, die das Paar beim Planschen im klaren Wasser zeigen. Besonders viel Aufmerksamkeit bei den Fans erhielten vermutlich jedoch die Fotos, auf denen Hewitt ihren Babybauch präsentiert.

So veröffentlichte sie auch Bilder, auf denen sie im Bikini und mit einem Handtuch auf dem Kopf gemeinsam mit Davidson vor einem Spiegel posiert. Während er seiner Partnerin einen Kuss auf die Stirn gibt, legt Hewitt liebevoll die Hand auf ihren Bauch. "Ein paar alberne Gänse im Urlaub", schrieb Hewitt zu der Bilderreihe.

Pete Davidson: "Alle wissen, dass es mein Traum war"

Dass Pete Davidson und Elsie Hewitt erstmals Eltern werden, verkündete das Model Mitte Juli ebenfalls . "Nun weiß jeder, dass wir Sex hatten", witzelte die Brünette zu einer Serie privater Schnappschüsse, die auch ein Ultraschallbild enthielt.

Für den Comedian, dessen Beziehung zu Hewitt im März dieses Jahres öffentlich wurde, geht mit der Schwangerschaft ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. "Ich habe großes Glück und bin sehr, sehr zufrieden", verriet Davidson im vergangenen Monat bei der New Yorker Premiere seines neuen Films "The Home" .

Auch seine Freunde - darunter Schauspieler Adam Sandler (58) - freuen sich für die werdenden Eltern. "Alle haben sich riesig für mich gefreut, weil sie wissen, dass es mein Traum war", so der Ex-Partner von Unternehmerin und Realitystar Kim Kardashian (44). "Sie sagten alle: 'Du wirst großartig darin sein. Es ist das Beste, was du je in deinem Leben tun wirst'." Sandler, selbst Vater von zwei Töchtern, hätte ihm sogar "tolle Ratschläge" gegeben. "Es war wirklich schön, dass alle so aufgeregt waren", freute sich der 31-Jährige.