Pete Davidson litt unter "Big Dick Energy"-Hype

Pete Davidson spricht in einem neuen Interview über die belastende Medienaufmerksamkeit um seine Liebschaften und das BDE-Phänomen. Der Ex-SNL-Star fühlte sich auf sein Privatleben reduziert und "beschämt".

Der Comedian Pete Davidson (31) hat sich zu der belastenden Medienaufmerksamkeit geäußert, die seine hochkarätigen Beziehungen während seiner Zeit bei "Saturday Night Live" mit sich brachten. In einem mit Charlamagne Tha God sprach der Schauspieler offen über seine Scham bezüglich des "Big Dick Energy"-Phänomens, das 2018 um seine Person entstanden war.

"Es kam zu einem Punkt, an dem ich wirklich müde war, dass meine ganze Karriere nur noch aus meinem Privatleben bestand", erklärte Davidson, der 2014 im Alter von nur 20 Jahren zu SNL gestoßen war. Damit gehört er zu den vier jüngsten Cast-Mitgliedern der Show-Geschichte.

Besonders die Beziehung zu Ariana Grande (32) brachte Davidson ungewollt ins Rampenlicht der Klatschpresse. Obwohl die Show selbst von den höheren Einschaltquoten profitierte, empfand der übrige Cast das als "nervig". Davidson selbst fühlte sich durch die Berichterstattung beschämt: "Es war beschämend, weil niemand über die Arbeit sprach, die ich machte. Sie sagten nur: 'Oh, das ist der Typ mit dem großen Schwanz.' Das hat so wehgetan."

Die Entstehung des BDE-Mythos

Der "Big Dick Energy"-Hype begann im Juni 2018, als Ariana Grande auf der Plattform X auf die Frage eines Fans nach Pete Davidsons Maßen antwortete. Wenige Tage später prägte das Magazin "The Cut" den Begriff "Big Dick Energy" und definierte ihn als "stille Zuversicht und Gelassenheit, die daher kommt, dass man weiß, einen enormen Penis zu haben".

Gegenüber Charlamagne äußerte Davidson sein Unverständnis über die anhaltende Konzentration auf seine Person: "Auf dem Papier klingt das großartig", räumte er bezüglich seines Rufs ein. "Es ist Hollywood. Jeder schläft mit jedem. Warum konzentrieren sie sich auf mich?" Die "Sexualisierung" seiner Person empfand Davidson als besonders problematisch. "Wenn ich eine Frau wäre, hätten die Leute eine Demo dagegen veranstaltet", argumentierte er.

Davidson, der 2022 nach der 47. Staffel SNL verließ, gab zu, sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen zu haben aufgrund der medialen Aufregung um seine Beziehungen zu Prominenten wie Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Kate Beckinsale und Phoebe Dynevor. Mittlerweile ist Davidson mit dem Model Elsie Hewitt zusammen, das Paar erwartet sein erstes Kind.