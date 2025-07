Pete Davidson erwartet sein erstes Kind mit seiner Freundin

Auf die Vaterrolle bereitet sich Pete Davidson schon seit Jahren vor. Jetzt verkündete seine Model-Freundin, dass sie ihr erstes Kind erwarten.

Pete Davidson (31) erwartet sein erstes Baby mit Freundin Elsie Hewitt (29). Hewitt ließ am Mittwochabend deutscher Zeit die Baby-Bombe platzen.

Das Model postet eine Reihe privater Fotos von dem Paar in freudiger Erwartung, unter anderem bei einem Ultraschalltermin samt Ultraschallbild des Fötus. "Jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten", kommentiert sie süffisant die Aufnahmen.

Im Winter soll das Baby zur Welt kommen. Aktuell soll das Paar die frohe Kunde Freunden und der Familie erzählen. Die beiden könnten nicht aufgeregter sein, will der amerikanische Newsdienst exklusiv erfahren haben.

Die Baby-News kommt zwei Monate, nachdem das Paar bei der 13. jährlichen Blossom Ball-Gala im Pierre Hotel in New York City sein Debüt auf dem roten Teppich gefeiert hat. Seit März dieses Jahres sollen Davidson und Hewitt ein Paar sein, nachdem sie zusammen in Palm Beach, Florida, gesehen worden waren.

Er wünscht sich schon seit Jahren Nachwuchs

Davidson sprach bereits 2022 in Kevin Harts Talkshow offen über seine Sehnsucht, eine Familie zu gründen. "Mein größter Wunsch, den ich noch nicht erfüllt habe, ist es, ein Kind zu haben", sagte er und fügte hinzu, dass es sein "Traum" sei, Vater zu werden. "Es ist super kitschig, aber es würde so viel Spaß machen, einen kleinen Kerl heranzuziehen. Ich freue mich so sehr auf dieses Kapitel, dass ich mich gerade darauf vorbereite, indem ich versuche, ein guter Kerl zu sein, mich weiterzuentwickeln und besser zu werden, damit es einfacher für mich wird, wenn es soweit ist."

Davidson begann seine Beziehung mit Hewitt acht Monate nach seiner Trennung von der "Outer Banks"-Schauspielerin Madelyn Cline (27). Zuvor hatte er unter anderem Schlagzeilen mit seiner Beziehung zu Kim Kardashian (44) gemacht. Die werdende Mutter soll wiederum zuletzt mit dem Schauspieler Jason Sudeikis (49) liiert gewesen sein.