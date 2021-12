PETA kürt Sängerin Billie Eilish zur "Person des Jahres"

Billie Eilish wird eine besondere Ehre zuteil: Die Sängerin wurde von der Tierschutzorganisation PETA zur "Person des Jahres" gekürt.

"Sie ist jemand, dem die Menschen zuhören - und zwar nicht nur, wenn sie singt", schwärmt PETA von Billie Eilish (19) . Die Sängerin wurde von der Tierschutzorganisation zur "Person des Jahres" 2021 gekürt - eine Auszeichnung, mit der unter anderem schon Stars wie Joaquin Phoenix (47), Oprah Winfrey (67) und Papst Franziskus (84) geehrt wurden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Eilish sei demnach die bisher jüngste Gewinnerin der jährlichen Auszeichnung. Die Sängerin habe nicht nur lederfreie Schuhe herausgebracht, sondern auch für vegane Lebensmittel geworben. Zudem habe sie Designer wie Oscar de la Renta davon überzeugt, "die Finger von Pelz zu lassen", schreibt PETA weiter.

Der Lifestyle von Billie Eilish überzeugt

"Billie Eilish sorgt dafür, dass die Menschen die Wahrheit über Fleisch, Milch, Leder, Pelz und Seide erfahren", wird PETAs Vorsitzende Ingrid Newkirk in der Mitteilung zitiert. "PETA ist im wahrsten Sinne 'Happier Than Ever', Billie Eilish auszuzeichnen. Denn sie nutzt wirklich jede Gelegenheit, um die Welt darauf hinzuweisen, dass vegane Mode und vegane Lebensmittel besser für die Tiere und für den Planeten, den wir uns mit ihnen teilen, sind."