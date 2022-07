"Perfektes Promi Dinner": Belästigte Nachbarn drohen mit Polizei

Auch auf der Deutschen liebsten Sonnen-Insel geht es nicht immer friedlich zu. Weil sich Nachbarn durch die Dreharbeiten vom "Perfekten Promi Dinner" gestört fühlen, drohen diese mit einem Anruf bei der Polizei.

"Das perfekte Promi Dinner" ist zurück auf dem TV-Bildschirm. In der neuesten Ausgabe standen am vergangenen Sonntag (10. Juli) gleich vier Ballermann-Stars am Herd: Isi Glück, Almklausi, Lorenz Büffel und Ina Colada. Da ging's natürlich auch feuchtfröhlich zu!

Ruhestörung und hohe Lautstärke beim Dreh auf Mallorca

Da wurde ein Sangria-Eimer aufgetischt und auch mal laute Musik gemacht. Sängerin Ina Colada warnte schon im Vorfeld: "Wir haben nur komische Nachbarn hier. Ich hoffe, der wird sich heute nicht bemerkbar machen." Es war ein Nachbarschaftsstreit mit Ansage.

Ina musizierte mit ihren Gästen auf Rasseln und Flöten – da wurde es lauter und ziemlich schräg! "Sie kennt wahrscheinlich ihre Nachbarn und hat trotzdem die Instrumente rausgeholt", merkte zudem Kollegin Isi Glück an.

Ballermann-Nachbarn von Ina Colada beschweren sich

Und tatsächlich: Schon nach kurzer Zeit meldeten sich die verärgerten Nachbarn an der Wohnungstüre. Sie zofften sich mit Ina Coladas Freund Tim. "Wir sollen die Fresse halten, haben sie gesagt", erklärte Isi Glück. Es wurde sogar gedroht, die Polizei zu rufen. "15 Minuten haben wir jetzt. In 15 Minuten kriegen die Unterstützung von Männern in Uniform", gab Tim schließlich weiter.

Den Worten folgten am Ende dann doch keine Taten. Es blieb bei der Drohung und die Ruhestörung hatte keine Folgen für den Ballermann-Star auf Mallorca. Für Ina Coladas Sieg reichte es aber nicht. Nach vier Tagen durfte Lorenz Büffel jubeln und 10.000 Euro an die Arche spenden.