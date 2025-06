Peplum-Comeback: Das Schößchen präsentiert sich subtil und unaufgeregt

Ein Modetrend, mit dem kaum jemand gerechnet hätte, ist wieder da. Das Schößchen, auch bekannt als Peplum, kehrt 2025 in die Modetrends zurück und zeigt sich dabei überraschend modern, elegant und tragbar. So stylt man den klassischen Schnitt jetzt.

Ein Modetrend, mit dem niemand mehr gerechnet hat, den jetzt aber alle wieder tragen wollen: Das ikonische Schößchen - auch bekannt als Peplum - kehrt 2025 mit einem frischen Ansatz und viel mehr Leichtigkeit in die Fashionwelt zurück. Vom High-Fashion-Laufsteg bis zum Casual-Streetstyle: Darum ist der Peplum-Trend wieder so angesagt - und so stylt man ihn zeitgemäß.

So oft gab es den Peplum-Trend schon

Das Schößchen ist alles andere als neu - es feierte bereits in den 1940er Jahren mit Christian Diors New Look seine Premiere. In den frühen 2010ern wurde der Peplum-Schnitt erneut populär, oft als steife Business-Casual-Silhouette. Doch 2025 erleben Peplum-Oberteile ein stilvolles Revival - diesmal deutlich raffinierter, vielseitiger und vor allem alltagstauglicher als jemals zuvor.

Von Runway bis Streetstyle: So trägt man das Schößchen jetzt

Bekannte Modehäuser wie , Givenchy, Fendi und Erdem präsentierten auf den Laufstegen ihrer Frühjahrs- und Sommer-Kollektionen 2025 Peplum-Jacken in weichen Kurvenformen, aus luxuriösen Stoffen und mit subtilen Proportionen. Dabei dominieren Materialien wie Wolle, Leder, Leinen und Baumwolle.

In Paris oder New York setzten Fashion-Insiderinnen während der Modewochen auf Schößchen-Details an Jeansjacken, Strickcardigans oder femininen Blazern. Zudem zeigten Promis wie Reese Witherspoon oder Olivia Palermo in den vergangenen Monaten bereits, wie modern Peplum aussehen kann.

Der neue Peplum-Look: Feminin, aber unaufgeregt

Im Gegensatz zum klar abgesetzten Schößchen vergangener Jahre wirken die neuen Schnitte subtiler und fließender. Statt harter Übergänge zwischen Taille und Hüfte wird der Stoff sanft ausgestellt - eine harmonische Silhouette, die die Figur betont, ohne aufzutragen. Besonders angesagt sind Varianten mit nahtlosen Übergängen oder asymmetrischem Volumen.

Besonders spannend ist das Spiel mit Proportionen: Während Skinny Jeans kaum noch eine Rolle spielen, harmonieren Peplum-Oberteile perfekt mit Schlaghosen, geraden Jeans oder Midi-Röcken.

Darum ist das Schößchen weit mehr als ein Modetrend

Das Peplum-Revival zeigt, wie Mode alte Formen neu denken kann. Der Look ist nicht nur figurfreundlich und elegant, sondern passt sich wunderbar dem modernen Alltag an. Ob als Blazer im Office, als Strickjacke im Café oder als Statement-Top am Abend - das Schößchen feiert 2025 ein stilvolles Comeback.