Pelé ist tot: Fußball-Legende im Alter von 82 Jahren gestorben

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist tot, wie unter anderem seine Tochter, Kely Nascimento, auf Instagram bestätigt hat. Edson Arantes do Nascimento wurde 82 Jahre alt.

Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), der Welt vor allem als Pelé bekannt, ist tot. Der ehemalige Fußball-Star ist am 29. Dezember im Alter von 82 Jahren gestorben. "Inspiration und Liebe haben die Reise von König Pelé gekennzeichnet, der heute friedlich eingeschlafen ist", heißt es unter anderem .

Pelé habe die Welt mit seinem Genie im Sport verzaubert. Vor allem habe er aber eine Botschaft der Liebe verbreitet, die am heutigen Tage zum Vermächtnis für kommende Generationen werde: "Liebe, Liebe und Liebe, für immer."

"Wir lieben Dich unendlich"

Auch Pelés Tochter, Kely Nascimento (55), . Sie veröffentlichte ein rührendes Bild, auf dem offenbar mehrere Familienmitglieder die Hände Pelés halten. "Alles, was wir sind, sind wir dank Dir. Wir lieben Dich unendlich. Ruhe in Frieden", schrieb sie dazu. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sie Fotos von Mitgliedern der Familie aus dem Albert-Einstein-Krankenhaus im brasilianischen São Paulo geteilt - darunter ein Bild, .

Sie , dass die Fußball-Ikone Weihnachten im Krankenhaus verbringen müsse. Es gebe viel "Traurigkeit und Verzweiflung", in anderen Augenblicken "lachen wir und sprechen über lustige Erinnerungen", . Die Familie erlebe Momente, die nur "schwer zu erklären" seien.

Das Krankenhaus hatte kürzlich mitgeteilt, dass eine Krebserkrankung Pelés vorangeschritten war und Nieren- und Herzfunktionsstörungen eingetreten seien. Im Jahr 2021 war bei Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden. Der ehemalige Fußballprofi musste etwa einen Monat im Krankenhaus verbleiben. Anschließend wurde er mit einer Chemotherapie behandelt.