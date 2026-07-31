Peinlicher Moment wegen Jürgen Klopp: Sängerin fällt in Ohnmacht

Mit einem harmlosen Wunsch sorgte Jürgen Klopp für einen Ohnmachtsanfall. Die berühmte Sängerin und Spielerfrau Perrie Edwards verrät jetzt, was es damit auf sich hat.

Jürgen Klopp war knapp neun Jahre Trainer beim FC Liverpool, wo er 2024 seinen Abschied feierte. Während seiner Zeit in England kam es zu einem skurrilen Vorfall, wie die Frau von Profikicker Alex Oxlade-Chamberlain jetzt verrät.

Jürgen Klopp wünscht sich Ständchen von Sängerin: "Drängte weiter und weiter"

Durch ihre Beziehung mit Oxlade-Chamberlain wurde die britische Sängerin Perrie Edwards zur Spielerfrau. Als Teil der Girlgroup Little Mix feierte die 33-Jährige weltweit Erfolge. 2017 wechselte ihr Mann zum FC Liverpool und auch Edwards lernte sein neues Umfeld kennen. Bei einer Party kam die Musikerin erstmals mit den Kollegen ihres Gatten ins Gespräch – ebenso mit Trainer Jürgen Klopp. Der 59-Jährige habe gefragt, ob Edwards etwas vorsingen wolle, wie die Blondine im Interview mit " " erzählt.

Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Nein, ich möchte bestimmt nicht vor all diesen Menschen, die ich nicht kenne, singen, und dabei aussehen wie ein Idiot." Die Blondine berichtet lachend, Klopp habe nicht aufgegeben – offenbar beharrte er auf ein Ständchen. "Er drängte immer weiter und weiter", so die 33-Jährige. Dabei sei ihr bewusst gewesen, dass Klopp mit seinem Gesangswunsch sie nicht vorführen wollte.

Der Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain und seine Frau, die Sängerin Perrie Edwards. © imago/Dreamstime

UK-Star Perrie Edwards wird ohnmächtig auf Toilette: "Ich war so überfordert"

Perrie Edwards sei anschließend auf die Toilette gegangen und habe dort mit den anderen Spielerfrauen geplaudert. Doch der Austausch mit Jürgen Klopp hatte wohl erhebliche Folgen: "Ich war so überfordert, kein Witz. Ich wurde ohnmächtig. Ich bin bisher noch nie in meinem Leben ohnmächtig geworden." Edwards sei von einer der Frauen gestützt worden, während sie noch im Hintergrund einen Song ihrer früheren Band Little Mix spielen hörte. "Ich dachte, mein Leben wäre zu Ende. Ich war fix und fertig", witzelt die Sängerin.

Perrie Edwards wurde auf der Toilette ohnmächtig. Heute kann die Sängerin über den Vorfall lachen. © imago/SOPA Images

"Es war der peinlichste Moment in meinem Leben"

Edwards kam schnell wieder zu Bewusstsein, wie sie sich zurückerinnert. Auf der Party habe sie dann auf einem Stuhl Platz genommen – immer noch leicht benommen. Der Fußballer Jordan Henderson habe die Sängerin irritiert angeschaut, woraufhin sich zahlreiche Menschen um sie versammelt haben sollen. Selten sei eine Situation so beschämend für die 33-Jährige gewesen. "Oh mein Gott, es war der peinlichste Moment in meinem ganzen Leben", betont die Frau von Alex Oxlade-Chamberlain mit einem Grinsen im Gesicht.

Sie scheint Jürgen Klopp im Nachhinein aber nicht böse zu sein. Edwards blicke heute humorvoll auf die Momente während der Party zurück. Ob sich Klopp noch daran erinnern kann? Eine Nacht wie diese dürfte man sicherlich nicht so schnell vergessen ...