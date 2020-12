Peggy March: Auf aktuellem Foto sieht sie verändert aus

"Mit 17 hat man noch Träume" war ihr Song - und ihr großer Hit. Doch auch der Ohrwurm "When the rain begins to fall" stammt von Peggy March (72). Damit tritt sie in der ARD-Silvester-Show auf. Wie sieht Peggy March heute aus?

Mit 15 erreicht Peggy March mit "I Will Follow Him" die Spitze der US-Charts. Rekord. Ihr Heimatland vergisst sie danach wieder, aber es folgt eine Karriere in Europa. "Mit 17 hat man noch Träume" bringt March den Deutschen bei – und ist mittlerweile mehr als viermal so alt.

Peggy March erhielt 2020 den "SWR4 Musikpreis" für ihr Lebenswerk. © SWR/Torsten Silz

Karriere von Schlagersängerin Peggy March im Überblick

Deutschland ist das Zentrum ihrer Karriere. 1965 sang sich Peggy March (72) mit weißem Kleid, braunem Bob und US-Akzent bei den Schlager-Festspielen in die Herzen der Zuschauer. Der Auftritt katapultierte sie von der süßen amerikanischen Pop-Prinzessin zum internationalen Schlagerstar. Sie zog nach München, veröffentlichte einen Gute-Laune-Song nach dem anderen, zahlreiche Goldene Schallplatten folgen, viel Geld – und Ärger.

Nicht gealtert? Gesicht von Peggy March hat kaum Falten

Ihr Manager Russell Smith betrog sie um die gesamten Einkünfte aus drei erfolgreichen Tourneejahren. Mit nur 500 Dollar musste March neu anfangen. Sie suchte sich einen neuen Manager - und fand auch die Liebe. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Seit Arnie Harris’ Tod im Jahr 2013 ist March Witwe, lebt in Florida und malt viel. Verändert hat sich auch ihre Optik. Das Gesicht der heute 72-Jährigen wirkt frischer als je zuvor, Falten sind auf aktuellen Fotos kaum zu erkennen. Ihr Schönheits-Rezept hat sie der Öffentlichkeit (noch) nicht verraten.

Peggy March: Auftritt in der Silvester-Show

Was viele nicht wissen: Der Welthit "When the rain begins to fall" (gesungen von Jermaine Jackson und Pia Zadora) stammt von Peggy March (Text und Melodie). Mit diesem Song bessert sie sich ihre Rente auf. March zu "Bild": "Er ist wie eine Altersvorsorge. Ich verdiene immer noch Geld mit dem Lied." Nun präsentiert Peggy March den Song zum ersten Mal selbst im deutschen TV. Sie wird "When the rain begins to fall" an Silvester in der ARD-Show mit Jörg Pilawa (55) performen.