Peer Kusmagk wird 50: So turbulent ist sein Leben

Peer Kusmagk ist als Schauspieler und Moderator bekannt geworden. Inzwischen lebt der einstige Dschungelkönig mit seiner Familie in Dänemark. Am 14. Juni 2025 feiert er seinen 50. Geburtstag. Und vermutlich wird es für den Tausendsassa die nächsten Jahre aufregend weitergehen.

Peer Kusmagk hat schon vieles ausprobiert. 2011 wurde er Dschungelkönig, seine Ehefrau lernte er in einer Nackt-Datingsendung kennen, seit einem Jahr saniert er einen alten Hof in Dänemark.

Die bisherigen Jahrzehnte waren für Peer Kusmagk (50) alles andere als langweilig: Der TV-Star, der einst bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielte und vielen Menschen noch als Moderator des "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannt sein dürfte, hat sich schon auf etlichen Feldern ausprobiert. Seit einigen Jahren ist es beruflich etwas ruhiger um ihn geworden, da er sich hauptsächlich auf seine Familie mit drei kleinen Kindern konzentriert. Aber Stillstand ist nichts für den Tausendsassa.

Moderations-Duo mit seiner ersten Ehefrau

Schauspielerei, Moderation in TV und Radio, ein Restaurant in Berlin oder auch mal ein Song mit einem Kumpel: Peer Kusmagk scheut sich nicht, neue Wege zu gehen. Im Doppelpack mit seiner damaligen Frau Charlotte Karlinder (50) machte er sich als Frühstücksfernsehen-Moderator 2004 und 2005 einen Namen. Das Verquicken von Beruf und Privatleben war jedoch wohl nicht das beste - nach wenigen Monaten moderierte das Paar wegen einer "Beziehungskrise" lieber in verschiedenen Teams, kurz darauf erfolgte die private Trennung Mitte 2005.

Nach dieser turbulenten Beziehung eröffnete Kusmagk ein französisches Restaurant in Berlin. Auch hier ging es nicht reibungslos vonstatten. "La Raclette" wurde 2010 durch ein von einem Kabelbrand ausgelösten Feuer zerstört und musste saniert werden. Sieben Jahre später verabschiedete sich der Moderator dann von diesem Projekt, das er neben seinem Job beim Radiosender 94,3 rs2 führte: "Ein emotionaler Moment", erklärte Kusmagk damals gegenüber der "B.Z.". Aber: "Ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das Restaurant war nicht nur ein Lebenstraum, sondern ein Full-Time-Job."

Und, wie er später , führte das Gastronomen-Dasein auch in den Alkoholismus. "Ab einem gewissen Punkt konnte ich nicht mehr ohne Alkohol". Er habe "jeden Tag getrunken" - bis zu drei Flaschen Wein am Abend. Das RTL-Dschungelcamp, in dem er 2011 als Teamplayer auffiel, Sarah Knappik (38) gegen das Mobbing der Gruppe verteidigte und schließlich die Krone holte, war offenbar ein wichtiger Schritt in eine trockene Zukunft: "Hier ist mir tatsächlich zum ersten Mal bewusst geworden, dass meine Gedanken um Alkohol kreisten, wenn er nicht verfügbar war." Erst 2014 machte er jedoch einen dreimonatigen Entzug in einer Klinik. "Eine brutale, aber sehr heilsame Zeit."

Mit Ü40 entdeckte er seine nächste große Rolle: die des Familienvaters

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Trennung vom Restaurant - und inzwischen hatte Kusmagk auch eine Familie gegründet. Natürlich lief auch das etwas unkonventioneller ab als bei anderen: In der Nacktshow "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" funkte es mit Surferin Janni Hönscheid (34) sofort. Dann ging alles recht schnell. Ein Jahr später erfolgte die Hochzeit. Anfang August 2017 wurde schon Sohn Emil Ocean geboren, im Juli 2019 kam Tochter Yoko zur Welt, im September 2021 folgte noch Sohn Merlin.

Zur Ruhe gekommen ist der nun 50-Jährige aber auch durch seine Familie nicht. Sie sind gerne unterwegs, reisen viel und sind schon mehrfach umgezogen. Nach einiger Zeit auf Mallorca, wo Kusmagk Lifecoach wurde, siedelte die Familie 2024 nach Dänemark um. Dort hat er ein Jahr lang einen alten Hof saniert.

Abschied vom Hof steht bevor

Das Haus ist nun fast fertig - und die Familie scheint es schon wieder weiterzuziehen. Janni Hönscheid kündigte kürzlich auf ihrem Instagram-Account den Verkauf des Hofes an. Es sei "vermutlich die vernünftigste Option" angesichts der internen Entwicklung und "vieler Umstände bei uns, die wir nicht vorgesehen haben". Es gebe private Gründe dafür. "Leben ist Veränderung und auch wenn es noch immer ein schmerzhafter Gedanke ist, muss man manchmal Entscheidungen treffen im Leben." Wohin es dann geht, ist noch nicht bekannt. Aber eines ist sicher: Es wird auch in Zukunft nicht langweilig werden bei Peer Kusmagk und seiner Bande.