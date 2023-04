Pedro Pascal: Seine beste Freundin unterstützte ihn finanziell

Mit "The Mandalorian" und "The Last of Us" spielte sich Pedro Pascal in die A-Liga Hollywoods. Doch vor seiner Mega-Karriere ging er durch harte Zeiten. Er war auf die finanzielle Unterstützung seiner besten Freundin angewiesen.

Jeder fängt mal klein an: Das musste auch Serienstar Pedro Pascal (48) erleben. Bevor er seinen Durchbruch in Hollywood feiern konnte, war er auf die finanzielle Hilfe anderer angewiesen. , fütterte sie ihn in den 2000er-Jahren regelrecht durch und gab ihm Geld, damit er sich Essen kaufen konnte.

Sie gab ihm ihre Tagesgage

Im Cover-Interview erzählt die "American Horror Story"-Schauspielerin über ihren Buddy: "Es gab Zeiten, in denen ich ihm meine Tagesgage von meinem Job gab, damit er Geld für Essen hatte." Die beiden Schauspieler lernten sich 1993 kennen, als Pascal nach New York zog, um die Tisch School of the Arts zu besuchen. Anschließend zog er nach Los Angeles und bekam einige Rollen in Serien wie "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "Undressed". Doch der große Erfolg blieb aus, weshalb er 2000 wieder zurück nach New York ging.

"Du willst nur, dass er Erfolg hat"

"Ich bin so viele Tode gestorben", sagte Pedro Pascal einmal rückblickend über diese Zeit. Denn eigentlich hatte er sich vorgenommen, bis zu seinem 29. Lebensjahr erfolgreich zu sein. Inzwischen "will jeder ein Stück von ihm", betont seine Freundin Sarah Paulson stolz.

Mit "Game of Thrones" wurde alles besser

Pascals großen Durchbruch markierte im Jahr 2014 seine Rolle in der Fantasy-Serie "Game of Thrones". Sein Engagement beschrieb Pascal selbst einmal als "einen Traum". Anschließend etablierte er sich mit Rollen der Kartellserie "Narcos", der Action-Komödie "Kingsman: The Golden Circle" und "Wonder Woman 1984" in Hollywood.

Im November 2018 wurde bekannt, dass Pascal in der ersten Live-Action-Serie aus dem "Star Wars"-Universum die Hauptrolle übernehmen wird. "The Mandalorian" machte die Welt mit dem Baby Yoda bekannt, dessen Ziehvater der 48-Jährige verkörpert. Im Februar 2021 landete er die Hauptrolle des Überlebenden Joel in der postapokalyptischen HBO-Serie "The Last of Us". Daneben fasziniert der Darsteller eine zunehmend größer werdende Online-Fangemeinde. Im Netz wird er als "Super-Vater" gefeiert, da er sich in seinen beiden Blockbuster-Serien jeweils um ein Kind bzw. eine junge Erwachsene kümmert.