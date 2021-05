Paul Walkers Tochter postet "Familienbild" mit Vin Diesel

Vor dem Unfalltod von Paul Walker im Jahr 2013 galten der verstorbene Schauspieler und sein "Fast & Furious"-Kollege Vin Diesel als enge Freunde. Für Walkers Tochter Meadow ist Diesel heute "Familie".

Im November ist es acht Jahre her, dass der US-Schauspieler Paul Walker (1973-2013) bei einem Autounfall tödlich verunglückt ist. Mit seinem "Fast & Furious"-Kollegen Vin Diesel (53) verband Walker eine enge Freundschaft. Mehr als nur eine Freundschaft pflegen Diesel und dessen Tochter Hania (13) nun mit Walkers Tochter Meadow (22). , auf dem das Trio zu sehen ist. Dazu postete die 22-Jährige ein Herzchen-Emoticon und nur ein Wort, das ihre Beziehung beschreibt: "Familie".

Eine besondere Beziehung

Diesel antwortete auf das Bild ebenfalls mit wenigen, aber vielsagenden Worten: "Reine Liebe, immer..." Wie tief verbunden sich Meadow Walker mit Vin Diesel und dessen Kindern fühlt, zeigte sie bereits mehrfach. Im August 2019 veröffentlichte sie , auf dem sie diese umarmt. "Mit meinem Engel", kommentierte sie den Post. Diesel wiederum, der neben Hania auch Söhnchen Vincent (11) hat, ehrte den Verstorbenen vor wenigen Jahren auf besondere Weise. Seine jüngste Tochter, Pauline (6), benannte er nach seinem Freund.

Regelmäßig erinnern Maedow Walker und Diesel auf ihren Accounts an Paul Walker. Am 30. November, dem Todestag des Schauspielers, und erklärte, dass kein Tag vergehe, an dem er nicht an Walker denke. Das Model aus Kindertagen, die sie mit ihrem Vater zeigen. "Vermisse dich", schrieb sie dazu.