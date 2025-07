Paul Simons Tochter Lulu: Wütend auf Richard Gere wegen Hausverkauf

Lulu Simon, Tochter von Paul Simon, hat auf Instagram harte Worte gegen Hollywoodstar Richard Gere gerichtet. Der Schauspieler verkaufte ihr Elternhaus, obwohl er angeblich versprach, das Anwesen zu bewahren.

Paul Simons (83) Tochter Lulu (30), die wie ihr Vater als Musikerin aktiv ist, hat scharfe Worte an die Adresse von Richard Gere (75) gerichtet. In einer Instagram-Story attackierte sie den Hollywoodstar, nachdem dieser ihr Elternhaus in Connecticut an Immobilienentwickler verkauft haben soll. Das Anwesen aus den 1930er Jahren wird abgerissen, um Platz für neun neue Häuser zu schaffen.

"Falls sich jemand gefragt hat, ob ich Richard Gere immer noch hasse - ja, tue ich!", schrieb Lulu Simon demnach am Dienstag wütend über ein Selfie und einen Screenshot eines Zeitungsartikels. Der "Pretty Woman"-Star hatte das Grundstück "People" zufolge im Jahr 2022 für 10,8 Millionen Dollar von Paul Simon und seiner Frau Edie Brickell (59) erworben.

Versprechen angeblich gebrochen

Lulu Simon behauptet, Richard Gere soll beim Kauf des Hauses versprochen haben, das Land zu schützen und zu pflegen. Er sei "dann nie eingezogen und hat es einfach an einen Entwickler als neun separate Grundstücke verkauft", klagte die Sängerin weiter.

Gere hatte das Anwesen im Oktober 2024 seinerseits für 10,75 Millionen Dollar verkauft - gerade mal zwei Jahre nach dem Erwerb. Der angebliche Grund für die schnelle Veräußerung: Der 75-Jährige war nach Madrid gezogen, um näher bei der Familie seiner spanischen Frau Alejandra (42) zu sein.

In einem zweiten Beitrag wurde Lulu Simon demzufolge noch drastischer. "Ich hoffe, dass meine toten Haustiere, die im Garten begraben sind, dich verfolgen und dich langsam und gnadenlos in den Wahnsinn treiben", schrieb sie in einer weiteren Story. Dazu postete sie ein Bild von Gere, offenbar umgeben von Fotos von Katzen und Hunden aus ihrer Kindheit.

Familienumzug nach Spanien

Richard Gere hatte seinen Umzug nach Europa bereits früh angekündigt. "Für Alejandra wird es wunderbar sein, näher bei ihrer Familie, ihren lebenslangen Freunden und ihrer Kultur zu sein", erklärte er im April 2024 . Seine Frau habe ihm "großzügig sechs Jahre in meiner Welt geschenkt", nun sei es fair, ihr mindestens weitere sechs in ihrer Heimat zu geben.

Das Paar hat die gemeinsamen Söhne Alexander (6) und James (5). Alejandra brachte zudem Sohn Albert (11) aus einer früheren Beziehung mit, während Gere noch einen Sohn namens Homer (25) aus einer vorangegangenen Ehe mit Carey Lowell (64) hat.