Paul McCartney wird 83: Beyoncé bedankt sich für seine Musik

Beatles-Ikone Paul McCartney feiert am 18. Juni seinen 83. Geburtstag. Vorab gab es von einer prominenten Kollegin schon eine ganz besondere Ehrung: Beyoncé würdigte den Musiker mit einem speziellen Shirt auf der Londoner Bühne und mit einem herzlichen Posting.

Paul McCartney (83), einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker dieses Planeten, dürfte schon so ziemlich alle seine Träume und Wünsche erfüllt haben. Seine US-amerikanische Kollegin Beyoncé (43) bescherte ihm nun aber ein unbezahlbares Geburtstagsgeschenk: Kurz vor McCartneys 83. Ehrentag widmete sie ihm einen . Und auch bei ihren Konzerten in London ehrte sie den Beatles-Star, in dem sie ein besonderes Kleidungsstück trug.

Beyoncé dankt McCartney für "einen der besten Songs aller Zeiten"

Der Popstar stand nämlich in einem weißen T-Shirt mit dem Bild zweier Amseln auf der Brust auf der Bühne im Tottenham Hotspur Stadium. Eine Anspielung auf den Beatles-Song "Blackbird", den sie gecovert hat. Das Shirt ist aber nicht nur eine Hommage an das Lied, sondern weist auch noch eine familiäre Verbindung zu McCartney auf. Es wurde von seiner Tochter Stella (53) entworfen.

In ihrem Instagram-Beitrag, den sie einen Tag vor Paul McCartneys 83. Geburtstag veröffentlichte, schrieb Beyoncé zu mehreren Bildern in dem Shirt: "Danke, Sir Paul McCartney, dass Sie einen der besten Songs aller Zeiten geschrieben haben. Jedes Mal, wenn ich ihn singe, fühle ich mich so geehrt. Und es schließt sich der Kreis, wenn ich das wunderschöne Design Ihrer Tochter trage." Beyoncé hatte in London sechs Konzerte im Rahmen ihrer Cowboy-Carter-Tour gegeben - zuletzt am 16. Juni.

Beyoncés Coverversion erschien 2024

"Blackbird" ist auf dem "White Album" (1968) der Beatles zu finden und hat für Beyoncé eine besondere Bedeutung, da das Lied ursprünglich als Protestlied gegen die Ungleichheit in den USA der 1960er Jahre geschrieben wurde, als die Beatles sich weigerten, vor einem getrennten Publikum aufzutreten. Beyoncés Cover des Songs mit dem Titel "Blackbiird" ist auf ihrem 2024 erschienenen Album "Cowboy Carter" zu finden.

Nach der Veröffentlichung lobte McCartney Beyoncé: "Ich finde, sie macht eine großartige Version davon und sie verstärkt die Botschaft der Bürgerrechte, die mich ursprünglich dazu inspiriert hat, den Song zu schreiben."