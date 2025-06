Paul McCartney: Seine Kinder gratulieren zum 83. Geburtstag

Eine Beatles-Ikone feiert 83. Geburtstag: Zwei seiner fünf Kinder gratulieren Paul McCartney herzerweichend auf Instagram. Auch Weltstars ehren ihn.

Wie oft er heute den Song "Birthday" von den Beatles aus dem Jahr 1968 hören musste? Paul McCartney feierte am 18. Juni seinen 83. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag gratulieren seine Kinder .

Zu einem privaten Video mit ihrem Papa aus Kindertagen postet Stella McCartney (53) emotionale Worte: "Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, Papa... Ich bin Oma Mary und Opa James ewig dankbar, dass sie euch auf diese Erde gebracht haben... Die ganze Welt wurde berührt von deiner Seele und deinem Geschenk der Kunst." Die Designerin fügt hinzu: "Wir behalten die Erinnerungen, die unser Leben tief beeinflusst haben." Abschließend bedankt sie sich bei ihrem Vater, der "so viel gegeben" hat, aber vor allem danke, "dass du mein Vater bist. Ein echter, wahrer, ehrlicher, freundlicher und wunderschöner Papa."

In dem kurzen verschwommenen Video von Stella McCartney ist sie als kleines Mädchen zu sehen, die mit ihrem Papa kuschelt und mit ihm schwimmen war. Mit von der Partie ist ihr kleiner Bruder James (47).

Auch der Musiker widmet seinem Vater an dessen Geburtstag ein paar digitale Worte. "Alles Gute zum Geburtstag, Papa, an diesem besonderen Tag, geboren in Liverpool am 18. Juni 1942. Habt einen wunderschönen Tag. All meine Liebe, immer", teilte James McCartney ein Foto von sich mit der berühmten Beatles-Ikone.

Auch Weltstar Beyoncé gratuliert

Zu einem Foto, das die Sängerin in einem weißen T-Shirt mit zwei Amseln auf der Brust zeigt (eine Anspielung auf den Beatles-Song "Blackbird", den sie 2024 gecovert hat), teilt sie eine Hommage auf den Briten, der 1997 von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum Ritter geschlagen wurde: "Danke, Sir Paul McCartney, dass Sie einen der besten Songs aller Zeiten geschrieben haben. Jedes Mal, wenn ich ihn singe, fühle ich mich so geehrt. Und es schließt sich der Kreis, wenn ich das wunderschöne Design Ihrer Tochter trage."

Der Titel "Blackbird" ist ursprünglich als Protestlied gegen die Ungleichheit in den USA der 1960er Jahre geschrieben worden, als die Beatles sich weigerten, vor einem getrennten Publikum aufzutreten.

Paul McCartney bedankt sich auf für die vielen Glückwünsche, die er an diesem "besonderen Tag" erhalten habe. Unter anderem kommentiert Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon (49) den Beitrag mit ihren besten Wünschen.