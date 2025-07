Paul McCartney gratuliert Ringo Starr mit süßem Schnappschuss

Mit herzlichen Worten hat Paul McCartney den 85. Geburtstag seines Beatles-Kumpels Ringo Starr gewürdigt und zu dem Ehrentag einen Schnappschuss aus früheren Zeiten herausgesucht. Die Fotografin weckt ebenfalls viele Erinnerungen.

Ringo Starr feiert am 7. Juli seinen 85. Geburtstag. Und natürlich hat sich dazu auch sein Beatles-Kollege Paul McCartney (83) gemeldet. Zu lieben Glückwünschen gab es noch ein besonderes Erinnerungsfoto aus alten Zeiten.

Das wünscht eine Musiklegende der anderen

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen lieben Freund Ringo (oder sollte ich sagen, Sir Richard)", schrieb McCartney an den Jubilar gerichtet und erinnerte damit daran, dass Starr 2018 durch die Queen (1926-2022) in den Ritterstand erhoben wurde.

"Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag voller Liebe." Dazu veröffentlichte er ein Foto, das die beiden Männer in jüngeren Jahren vertraut nebeneinander zeigt. Mit längerer Haarpracht und verschmitzt lächelnd blicken sie, die Köpfe aneinander gelehnt, in die Kamera. Als Fotografin markierte der 83-Jährige eine ganz besondere Person: seine erste Ehefrau Linda McCartney (1969-1998), die im Alter von nur 56 Jahren an Brustkrebs gestorben ist und mit der er drei gemeinsame Kinder hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

1962 stieß der Schlagzeuger zu den Beatles

Ringo Starr wurde am 7. Juli 1940 als Richard Starkey in Liverpool geboren und wuchs mit seinen Eltern im Arbeiterviertel Dingle auf. Seine Kindheit war nicht leicht: Die Eltern ließen sich früh scheiden, er war häufig krank und musste oft ins Krankenhaus. Eine heftige Bauchfellentzündung ist bis heute für seinen anfälligen Magen verantwortlich. Die Musik wurde sein Ausweg: Ende der 1950er Jahre nannte er sich erstmals Ringo Starr und wurde Schlagzeuger in der Liverpooler Band Rory Storm & the Hurricanes. 1962 schloss er sich den zwei Jahre zuvor gegründeten Beatles an - der Rest ist Musikgeschichte.

Der "vierte Beatle" startete nach der Auflösung der Band 1970 auch eine erfolgreiche Solokarriere. Er ist trotz seines hohen Alters noch sehr aktiv. So stand er im Dezember wieder mit Paul McCartney auf der Bühne, im Januar veröffentlichte er sein neues Album "Look Up" und gerade erst war er auf Tour.