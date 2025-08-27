Paul Gallagher: Bruder von Liam und Noel in London vor Gericht

Paul Gallagher, der ältere Bruder der Oasis-Mitglieder Liam und Noel, muss sich in London wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten. Eine erste Anhörung fand heute statt.

Paul Gallagher (59), der ältere Bruder der Oasis-Stars Noel (58) und Liam Gallagher (52), ist am Mittwoch in London vor Gericht erschienen. Dem 59-Jährigen werden Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Er soll daneben zwei Morddrohungen ausgesprochen haben und auch gewalttätig geworden sein. Während einer fünfminütigen Anhörung bestätigte Gallagher lediglich seinen Namen, sein Alter und seinen Wohnort. Ansonsten schwieg er, .

Auch kontrollierendes Verhalten sowie absichtliche Strangulation werden Paul Gallagher vorgeworfen

Zu den weiteren Vorwürfen gegen Paul Gallagher zählen nötigendes und kontrollierendes Verhalten sowie absichtliche Strangulation. Die mutmaßlichen Straftaten sollen zwischen 2022 und 2024 begangen worden sein und stehen im Zusammenhang mit einer Frau, die derzeit "von speziell ausgebildeten Beamten betreut" wird, .

Nach der heutigen Anhörung wurde Gallagher zunächst auf Kaution freigelassen. Er wird am 24. September erneut vor Gericht erscheinen müssen.

Große Comeback-Tour von Oasis

Paul Gallagher wuchs gemeinsam mit seinen Brüdern Noel und Liam in Manchester auf. Doch er war nie Teil der Erfolgsgruppe Oasis, die sich derzeit auf ihrer großen Comeback-Tournee befindet. Er sagte einmal von sich, dass er ein normales Leben "in der unteren Mittelschicht" führe und versuche, öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden.

Im vergangenen August verkündeten Oasis überraschend ihr Comeback. Anfang Juli standen sie dann für ihr erstes Konzert seit vielen Jahren wieder in Cardiff auf der Bühne. Nach Auftritten in Großbritannien und Irland ging es für die Britpop-Band zuletzt nach Amerika für zwei Konzerte in der kanadischen Metropole Toronto. Der nächste Tour-Stopp ist für den 28. August in Chicago geplant.

Bis Ende 2025 stehen auch Konzerte in Japan, Südkorea, Australien und in Südamerika auf dem Tour-Plan. Im September spielen sie zudem erneut im Londoner Wembley Stadion.