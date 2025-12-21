Kurz vor Weihnachten durften die Zuschauer und Zuschauerinnen der "Beatrice Egli Show" am Samstagabend (20. Dezember) gemeinsam mit der Gastgeberin auf das Jahr 2025 zurückblicken und ausgewählte musikalische Höhepunkte genießen. Zu Gast waren unter anderem Maite Kelly (46), Ben Zucker (42), Chris Norman (75) und Heinz Rudolf Kunze (69). Zudem feierte Sänger Sasha (53) ein Bühnen-Comeback der besonderen Art…

Dass in " Die Beatrice Egli Show" nicht immer live gesungen wird, merkte man gleich in den ersten Minuten der vorab aufgezeichneten Sendung: Maite Kelly stolperte anfangs über ihr Playback zu "Der Morgen danach" – sang danach aber souverän weiter, als wäre nichts passiert. Zum Schluss der Show schlug Maite Kelly dann noch einmal sanftere Töne an – im Glitzerkleid und am Klavier. Den Song "Ich will alles für dich" widmete Kelly ihrer ältesten Tochter, die kürzlich ins Ausland gezogen ist.

Ein Leben für andere: Reiner Meutsch und seine Mission mit "Fly & Help"

Viel im Ausland unterwegs ist auch Reiner Meutsch (70), Gründer der Stiftung "Fly & Help". Gemeinsam mit Spendern und Spenderinnen hat Meutsch bereits 1.000 Schulen in Entwicklungsländern aufgebaut. Für Beatrice Egli ein Anlass, um "Danke" zu sagen. "Wenn ihr wüsstet, wie es in mir aussieht", begrüßte Meutsch die Moderatorin sichtlich gerührt und mit Tränen in den Augen. Sein Lebensziel, im Jahr fünf Schulen zu bauen, habe er bereits erreicht. Nun wolle er künftig jährlich zwischen 100 und 150 Schulen bauen.

Stiftungsgründer Reiner Meutsch wurde von Beatrice Egli überrascht. © Screenshot ARD/SWR

"Am Ende des Lebens kommt es nicht darauf an, wie viel Geld du auf dem Konto hast oder welchen Kittel du trägst, sondern darauf, was du erreicht hast", betonte Meutsch auf die Frage hin, was ihn antreibe. Zum Abschied richtete er noch eine besondere Botschaft an das Publikum: "Wenn ein Mensch dafür sorgt, dass es einem anderen Menschen besser geht, dann hat das eigene Leben schon seinen Sinn gehabt."

Nach zwölf Jahren: Dick Brave feiert Bühnen-Comeback in der "Beatrice Egli Show"

Neben vielen emotionalen Momenten feierte ein Star ein ganz besonderes Comeback in der Show: Dick Brave, das Alter Ego von Sänger Sasha (53), trat erstmals seit zwölf Jahren wieder im TV auf. Mit seinem markanten 50er-Jahre-Stil und dem typischen Rock'n'Roll-Sound sorgte er für beste Stimmung im Studio – ganz so als wäre er nie weg gewesen. Später trat er gemeinsam mit Beatrice Egli auf – ihre Version von "Pretty Little Baby" wurde zu einer Rock'n'Roll-Hommage an Schlagerikone Connie Francis.

Rührende Hommage an AnNa R.: "The Voice Kids"-Star singt "Liebe ist alles"

Eine emotionale Hommage gab es auch für die im März 2025 verstorbene "Rosenstolz"-Sängerin AnNa R. (†55). "The Voice Kids"-Star Nele (9) sang ihren Mega-Hit "Liebe ist alles" und rührte damit ihren kleinen Bruder zu Tränen. Neles größter Wunsch: Gemeinsam mit Beatrice Egli auf der großen Bühne zu stehen. "Dann sollten wir Wünsche wahr werden lassen, dann haben wir ein musikalisches Date", versprach Egli dem Mädchen zum Abschied.

"The Voice Kids"-Star Nele (9) will bald mit Beatrice Egli (37) auf der Bühne stehen. © Screenshot ARD/SWR

Oimara über "Wackelkontakt"-Erfolg: "Brauch noch zehn Jahre, bis ich das verstehe"

Für ausgelassene Stimmung sorgte "Wackelkontakt"-Sänger Beni Hafner (33), vielen besser bekannt als Oimara. Mit seinem Hit brachte er nicht nur das Publikum vor Ort zum Beben, sondern er sprach mit Beatrice Egli auch über seinen ungewöhnlichen Weg zum Erfolg.

Oimara wurde mit seinem Hit "Wackelkontakt" über nacht zum Mega-Star. © Screenshot ARD/SWR

Der gelernte Koch kam über Umwege zur Musik. Dass "Wackelkontakt" inzwischen über 300 Millionen Streams hat, kann der Sänger immer noch nicht richtig fassen. "Ich glaube, da brauch ich wirklich noch zehn Jahre, bis ich das verstehe", grinste Hafner. Vom Durchbruch seines Songs erfuhr er ausgerechnet im Thailand-Urlaub. Für Oimara wurde 2025 damit zum Jahr, das sein Leben nachhaltig verändert hat.