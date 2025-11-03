Patzer bei "Klein gegen Groß": Kai Pflaume muss sich bei Promi-Gästen entschuldigen

Kurz nach Beginn der ARD-Show "Klein gegen Groß" unterlief Moderator Kai Pflaume ein peinlicher Patzer. Die "Let's Dance"-Stars Katrin Menzinger (37) und Vadim Garbuzov (38) mussten kurzerhand eingreifen.

In der "Klein gegen Groß"-Ausgabe vom 1.11. waren unter anderem Boris Becker (57) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro (36), Jan Ullrich (51), Ina Müller (60), Christian Tramitz (70), Rick Kavanian (54), Fabian Hambüchen (38) und Amy Macdonald (38) sowie Til Schweiger (61) zu Gast. Letzterer feierte in der ARD-Show sein TV-Comeback nach monatelanger Pause und stand erstmals wieder auf der großen Bühne.

Peinlicher Patzer zu Show-Beginn: Kai Pflaume blamiert "Let’s Dance"-Stars

Moderator Kai Pflaume leistete sich gleich zu Beginn der ARD-Show einen Patzer. Die beiden "Let's Dance"-Stars Katrin Menzinger und Vadim Garbuzov traten im "Doppelrad-Duell" gegen die beiden zehnjährigen Mädchen Thea und Leni an. Die Profitänzer kündigte Pflaume zuvor als "dreifache Weltmeister im Showtanz" an – Menzinger widersprach sofort: "Wir sind tatsächlich fünffache Weltmeister." Kai Pflaume fühlte sich sichtlich ertappt und versuchte seinen Fauxpas mit einem Lächeln zu überspielen.

Kai Pflaume sorgte kurz nach Show-Beginn für einen peinlichen Moment im Studio. © Screenshot ARD

"Warum? In welchen Disziplinen?", hakte er irritiert nach. "Standard, Latein und Showdance", entgegnete Vadim Garbuzov selbstsicher. "Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen", entschuldigte sich Pflaume anschließend bei den beiden Profitänzern. Beim "Doppelrad-Duell" hatten Menzinger und Garbuzov dann knapp das Nachsehen. Thea und Leni schlugen in 60 Sekunden 68 Doppelräder, die Profitänzer schafften 63.

Boris Becker spricht bei "Klein gegen Groß" über Zukunftspläne mit seinem Nachwuchs

Grund zur Freude hatte auch der elfjährige Florian – einer der besten jungen Tennisspieler Deutschlands. "Mein größter Traum ist es, Wimbledon zu gewinnen", erklärte der Nachwuchsprofi selbstbewusst, bevor er sich im "Wimbledon-Duell" gegen den dreifachen Wimbledon-Sieger Boris Becker und dessen hochschwangere Frau Lilian de Carvalho Monteiro behauptete.

Boris Becker war mit seiner schwangeren Frau Lilian de Carvalho Monteiro zu Gast in der ARD-Show "Klein gegen Groß". © Screenshot ARD

Der ehemalige Tennisprofi gab sich vor dem Spiel bescheiden. Im Gespräch mit Kai Pflaume verriet er: "Ich selbst schaue selten Spiele an, die ich gespielt habe." Trotzdem tippten fast alle Promis auf Becker als sicheren Sieger. Lediglich Ina Müller glaubte an das Talent des Jungen – und sie sollte mit ihrer Einschätzung recht behalten!

Becker erkannte insgesamt weniger Tennissieger anhand ihrer Endergebnisse im Finale als Florian. Ob Beckers eigener Nachwuchs irgendwann auch in seine Fußstapfen treten würde, ließ der Tennisstar offen. "Da müssen wir schauen, wohin die Reise geht", betonte Becker. Dafür trainiere er seine Frau Lilian im Tennis. Die Italienerin bewies beim Spiel erstaunliches Tenniswissen und konnte einige Finalergebnisse korrekt den jeweiligen Siegern zuordnen. Für den Sieg im Duell bei "Klein gegen Groß" hat es am Ende trotzdem nicht gereicht, Becker und seine Frau nahmen es sportlich.

Til Schweiger feiert TV-Comeback bei "Klein gegen Groß"

Filmstar Til Schweiger feierte nach seiner schweren Gesundheitskrise bei "Klein gegen Groß" sein TV-Comeback. Nach monatelanger Pause stand der Schauspieler erstmals wieder auf der großen Bühne – sichtlich erholt, aber noch etwas zurückhaltend. Moderator Kai Pflaume begrüßte ihn herzlich: "Wir haben dich jetzt eine Weile nicht gesehen – geht's dir gut?" Schweiger lächelte: "Ja, mir geht's sehr gut."

Til Schweiger feierte bei "Klein gegen Groß" sein TV-Comeback. © Screenshot ARD

Kurz danach wurde es ernst: Im "Filmstar-Duell" trat der 61-Jährige gegen Luna (14) aus Wien an. Beide mussten erraten, welche Schauspieler in drei Filmen gemeinsam zu sehen waren. Am Ende bewies Luna das bessere Filmwissen und sicherte sich den Sieg – Schweiger musste sich geschlagen geben, nahm die Niederlage aber sportlich.