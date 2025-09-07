Patrick Schwarzenegger heiratet seine Verlobte Abby in Idaho

Bereits 2023 hatten sich Patrick Schwarzenegger und Abby Champion verlobt, die Hochzeit dann aber wegen seiner Rolle in der Serie "The White Lotus" aufgeschoben. Nun jedoch sollen der Schauspieler und das Model den Bund der Ehe geschlossen haben.

"The White Lotus"-Star Patrick Schwarzenegger (31) hat offenbar seine Modelfreundin Abby Champion (28) geheiratet. Wie , gab sich das Paar in einer Zeremonie am Idaho Lake das Jawort.

Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver unter den Gästen

Die Trauung im Kreis der engsten Familie und Freunde soll demnach im exklusiven Country Club Gozzer Ranch in Coeur D'Alene stattgefunden haben - mit Blick auf den See. Die Braut trug laut der britischen Zeitung ein ärmelloses cremefarbenes Kleid mit weitem Rock und langem Schleier, der Bräutigam einen cremefarbenen Smoking und eine schwarze Anzughose. Übrigens soll der Schauspieler gleich elf Trauzeugen gehabt haben, die in schwarzen Smokings erschienen.

Unter den Gästen sollen auch die prominenten Eltern des Bräutigams gewesen sein: Hollywoodstar und ehemaliger Gouverneur Arnold Schwarzenegger (78) sowie dessen Ex-Frau Maria Shriver (69). Auch Patricks Schwester Katherine (35) und ihr Ehemann Chris Pratt (46) wurden gesichtet sowie Abby Champions Eltern und ihre Schwester Baskin, die ebenfalls als Model arbeitet.

Das Brautpaar soll eine enge Verbindung zur Gozzer Ranch haben. Schon mehrfach urlaubten Patrick Schwarzenegger und Abby Champion "Daily Mail" zufolge in der exklusiven Anlage, die unter anderem mit einem Golfabschlag mit Blick auf den See und privatem Obstgarten aufwartet.

Bereits seit 2023 verlobt

Der Schauspieler und das Model sind seit 2016 offiziell ein Paar. Die Verlobung gaben die beiden im Dezember 2023 unter der Überschrift "Für immer und ewig" bekannt. Wie Patrick Schwarzenegger Anfang des Jahres erklärte, wollte das Paar schon früher heiraten - dann habe er jedoch die Rolle des Saxon Ratliff in der dritten Staffel der Serie "The White Lotus" ergattert. Deshalb hätten sie die Hochzeit aufgeschoben.

Patrick ist der älteste Sohn des österreichisch-amerikanischen Schauspielers und Ex-Politikers Arnold Schwarzenegger und dessen damaliger Ehefrau Maria Shriver. Die beiden hatten 1986 geheiratet und bekamen auch noch die Töchter Katherine und Christina (geb. 1991) sowie Sohn Christopher (geb. 1997). Arnies fünftes Kind, Sohn Joseph, kam ebenfalls 1997 zur Welt. Dessen Mutter ist eine langjährige Hausangestellte. Als die Affäre ans Licht kam, scheiterte die Ehe mit Shriver im Jahr 2011.