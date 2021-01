Patrick Lindner: Rührende Worte an seine verstorbene Mutter

Schlagerstar Patrick Lindner gedenkt seiner verstorbenen Mutter zu ihrem fünften Todestag - mit rührenden Worten.

Patrick Lindner denkt jeden Tag an seine verstorbene Mutter

Vor fünf Jahren verlor Schlagerstar Patrick Lindner (60, ) seine Mutter Hedwig Raab, die im Alter von 89 Jahren starb. An ihrem fünften Todestag richtete Lindner nun via Instagram einige rührende Worte an sie.

"Heute jährt sich der Tag zum 5ten mal das wir Dich gehen lassen mussten. Wir denken jeden Tag an Dich liebe Mami", schreibt Lindner . Dazu setzte er unter anderem den Hashtag "#missyou", zu Deutsch "ich vermisse dich" und "#danke"

Wie Lindner 2017 in einem Interview mit der Zeitschrift "Pflege & Familie" verriet, hatte er seine Mutter vor ihrem Tod jahrelang selbst versorgt, nachdem sie an Alzheimer erkrankt war. So habe er ihr für drei Jahre "nochmal ein eigenständiges Leben ermöglichen" können. Ein Schlaganfall und eine Verschlechterung ihrer Demenz machten später jedoch eine Pflege rund um die Uhr unumgänglich.