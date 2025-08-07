Patrick Brammall in "Der Teufel trägt Prada 2": Wer ist der Neue?

Anne Hathaway wurde erstmals mit ihrem neuen Filmpartner Patrick Brammall am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet. Der australische Schauspieler ersetzt Adrian Grenier als Andy Sachs' Liebhaber. Brammall war bisher vor allem für Serienrollen bekannt.

Die Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2" nehmen Fahrt auf - und Anne Hathaway (42) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Am 5. August wurde die Schauspielerin erstmals gemeinsam mit ihrem neuen Co-Star Patrick Brammall (49) in Brooklyn gesichtet.

Die beiden wirkten bei den Außenaufnahmen völlig in ihre Rollen vertieft. Hand in Hand spazierten sie durch die Straßen New Yorks und zeigten dabei eine natürliche Chemie, die Fans des ersten Films begeistern dürfte. Hathaway strahlte in einem glänzenden blauen Abendkleid, Patrick Brammall präsentierte sich im maßgeschneiderten marineblauen Anzug mit hellblauem Hemd. Der Australier umarmte zudem seine Filmpartnerin liebevoll und wirbelte sie sogar herum. Die Fortsetzung wird wohl also nicht nur modisch, sondern auch romantisch neue Akzente setzen.

, dass Patrick Brammall zum neuen Love Interest von Anne Hathaways Rolle werden wird. Damit ersetzt er Adrian Grenier (49), der im ersten Film von 2006 den Koch Nate Cooper spielte. Patrick Brammall begann seine Karriere in seiner Heimat mit dem Film "The Alice", aus dem eine Spin-off-Serie entstand. Es folgten Rollen in der Soap "Home and Away" und den Comedy-Serien "A Moody Christmas", "Upper Middle Bogan" oder "Offspring". 2013 verkörperte er Rupert Murdoch in der Miniserie "Power Games: The Packer-Murdoch War". Einen Serien-Erfolg feierte er zudem mit der Dramedy "Colin from Accounts", die im vergangenen Frühjahr um eine dritte Staffel verlängert wurde. In der Serie spielt er an der Seite seiner Ehefrau Harriet Dyer (36). Die beiden haben die Folgen auch gemeinsam entwickelt.

Rolle in Serie für Apple TV+

Bereits 2024 wurde bekannt, dass Brammall, der als Synchronsprecher in der erfolgreichen Zeichentrickserie "Bluey" zu hören ist, die Hauptrolle der Apple-TV+-Serie "The Dispatcher" übernehmen wird. Im Mittelpunkt von "The Dispatcher" steht der Polizist Ian Hunt (Brammall). Vor zehn Jahren verschwand seine kleine Tochter Maggie spurlos. Eines Tages erhält er den Notruf eines Mädchens. Hunt ist sich sicher, dass es sich bei ihr um Maggie handelt. Er setzt alles daran, sie zu finden. "The Dispatcher" basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-Autors Ryan David Jahn (46), der in Deutschland unter dem Titel "Der Cop" veröffentlicht wurde.

"Der Teufel trägt Prada 2" ist für Brammall nun seine erste große Filmrolle. Die Fortsetzung soll am 1. Mai 2026 - 20 Jahre nach dem Originalfilm - in die Kinos kommen. Einige Details zur Handlung sind bereits bekannt: Miranda Priestly (Meryl Streep) kämpft in der Fortsetzung gegen den Niedergang des traditionellen Zeitschriftengeschäfts. Gleichzeitig muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton (Emily Blunt) auseinandersetzen, die inzwischen eine Führungskraft in einer Luxus-Werbeagentur ist.