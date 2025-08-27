Patrice Aminati spricht über "Auf und Ab" ihrer Krebserkrankung

Patrice Aminati hält ihre Follower über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden. In einem Update berichtet sie von einer neuen Therapie und schildert die Höhen und Tiefen, die sie begleiten.

Die an Krebs erkrankte Patrice Aminati (30) hat sich in einem ein weiteres Mal zu ihrem Gesundheitszustand geäußert. "Vor vier Wochen habe ich eine neue Therapie, eine andere Infusion erhalten - mit Nebenwirkungen, die wie immer diese begleiten", erklärt die Ehefrau von TV-Moderator Daniel Aminati (51). Für Therapien seien "Mut, Durchhaltevermögen" erforderlich.

"Das erleben so viele von Euch: Das Auf und Ab einer Erkrankung, das Rauf und Runter des Lebens", schreibt Patrice Aminati. Manchmal wolle man sich einfach nur zurückziehen und allein sein. Doch darin sieht sie auch Positives: "Nach der Dunkelheit, dem Schmerz, kommt das Licht, die Erleichterung. Umso glücklicher das Aufatmen, die Freude und das Glück. Die Dankbarkeit."

"Ihr macht mir so viel Mut"

Mit ihrer neuen Lebensfreude erfreue sie sich an jedem Moment - auch an Alltäglichem wie dem Aufräumen der Küche oder Ärgerlichem wie einer ausgelaufenen Milchpackung im Auto. Sie habe erkannt, dass ihr Leben endlich ist, und schätze dieses jetzt immer mehr.

Bei ihren Followern bedankt sie sich für die zahlreichen Nachrichten. "Eure Nachfragen, Eure Freundlichkeit, die vielen netten Begegnungen, die aufmerksamen Blicke, die gedrückten Daumen ... wie Menschen miteinander umgehen ... so positiv und liebevoll ... hier und überall", richtet sie sich an ihre Fans. "Ich habe auch viele Eurer Ideen, Tipps probiert. Ihr macht mir so viel Mut", ergänzt sie. Im Gegenzug wünsche sie ihnen "Glück, Gesundheit und Liebe". Sie mahnte: "Passt auf Euch und aufeinander auf!"

Zu ihrer Nachricht teilt Patrice Aminati einige Fotos und Videos aus ihrem Alltag. Aufnahmen zeigen sie lächelnd im Garten, beim Spielen und bei einem Ausflug mit ihrer Tochter und beim Kochen.

Sie hat Krebs im Stadium 4

Bereits seit rund zwei Jahren kämpft Aminati gegen ein malignes Melanom, besser bekannt als schwarzer Hautkrebs. Die Diagnose erhielt sie nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter, die sie mit Daniel Aminati hat. erklärte sie Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde, und der Krebs im Stadium 4 nicht mehr heilbar sei und gestreut habe.