Patrice Aminati bestätigt Trennung von Daniel Aminati: "Es ging nicht anders"

Ehe-Aus bei den Aminatis! Nach ihrem kräftezehrenden Kampf gegen den Hautkrebs hat Patrice Aminati die Trennung von Daniel Aminati bestätigt. Warum sie sich dazu gezwungen sah und welcher Moment für immer alles veränderte.

Patrice Aminati kämpft bereits seit Jahren gegen den Krebs. Doch die Influencerin und Mutter scheint hinter den Fassaden einen weiteren Kampf geführt zu haben – den um ihre Ehe. Dieser ist nun verloren, wie sie gegenüber der erklärte. Am 23. September zog sie einen Schlussstrich und trennte sich nach dreieinhalb Jahren Ehe und sieben Jahren Beziehung von ihrem Mann und Moderator Daniel Aminati.

"Ja, es stimmt. Ich habe mich getrennt“, bestätigte sie. Und weiter: "Es ging nicht anders.“ Ein Satz, der zeigt, wie schwer ihr dieser Schritt fiel – und gleichzeitig, wie notwendig er war.

"Musste lernen, dass Kräfte endlich sind"

Laut Patrice Aminati hatte sich das Paar bereits vor ihrer Hautkrebserkrankung "als Liebespaar verloren“. Der Alltag, unterschiedliche Werte und wiederkehrende Konflikte hätten tiefe Spuren hinterlassen. Ihre Krankheit habe letztlich sichtbar gemacht, was schon länger nicht mehr tragen konnte: "Mir wurde bewusst, dass Zeit und Gesundheit kostbare Güter sind und knapp bemessen sein können.“ Sie musste lernen, "dass Kräfte endlich sind".

Ein Schlüsselmoment veränderte alles

Besonders berührend beschreibt Aminati einen Moment mit ihrer kleinen Tochter, die spürte, dass etwas nicht stimmt und sagte: "Mama, sei nicht traurig.“ Ein Satz, der Patrice klar machte, dass sie handeln musste – nicht gegen Daniel, sondern für sich und für ihr Kind.

Daniel und Patrice Aminati in glücklichen Tagen. © imago/pictureteam / Matthias Gränzdörfer

Der Streit am 23. September wurde schließlich zum Wendepunkt – ein Moment, der ihr die Kraft gab, letztendlich diese Entscheidung zu treffen. Trotz allem spricht Patrice Aminati ohne Vorwurf und ohne Bitterkeit über die gemeinsame Zeit mit ihrem Ehemann. Sie betont, dass sie viel gegeben habe, oft zu viel: "Ich war wahnsinnig verliebt". Sie dachte, ihr Beruf müsse sein, die perfekte Frau für Daniel zu sein.

"Haben uns als Liebespaar verloren"

Sie habe sich jedoch für ein Leben entschieden, das sich wieder nach Leben anfühlen dürfe– auch wenn der Weg dorthin schmerzhaft war. "Daniel und ich haben uns als Liebespaar verloren“, fasst sie zusammen. Unterschiedliche Wurzeln und Werte hätten sich am Ende nicht mehr kitten lassen – auch nicht durch die Liebe. Aminati gibt zu: "Wir sind bereits vor der Erkrankung am Alltag gescheitert – nicht nur an der Erkrankung."