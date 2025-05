Passend zum 95. Geburtstag: Familienzuwachs für Clint Eastwood

Doppelte Freude in Hollywood: Filmstar Clint Eastwood feiert seinen 95. Geburtstag und seine Tochter Francesca ihre zweite Schwangerschaft.

Clint Eastwood (95) hat gerade doppelten Grund zur Freude. Der Hollywoodstar feiert am 31. Mai nicht nur seinen 95. Geburtstag, sondern vermutlich auch, dass er erneut Großvater wird. Seine Tochter Francesca Eastwood (31) gab bekannt, dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Das Baby soll offenbar im Herbst kommen.

Besonderes Kleid für Schwangerschaftsstatement

zwei Schwarz-Weiß-Fotos von sich, auf denen sie ihren Babybauch zeigt. In einer rührenden Hommage an ihre Mutter Frances Fisher (73) verriet Francesca Eastwood zudem, dass sie auf den Schnappschüssen ein ganz besonderes Outfit präsentiert. "Das Kleid, das meine Mutter trug, als sie mit mir schwanger war @francesfisher", , unter denen auch eine Aufnahme von Frances Fisher mit diesem Kleid ist.

Vor mehr als drei Jahrzehnten präsentierte diese die Robe bei den Filmfestspielen in Cannes an der Seite von Clint Eastwood auf dem roten Teppich. Die beiden Schauspieler waren Anfang der 1990er Jahre liiert. Frances Fisher zeigte sich gerührt von dem Bild und kommentierte den Beitrag ihrer Tochter mit: "Oh Francesca, die Aufregung steigt!!"

Clint Eastwood hat eine große Familie

Auf einem anderen Foto ist außerdem Francescas sechsjähriger Sohn Titan zu sehen, der hinter ihr steht und einen Keks isst, während seine Mutter mit einem strahlenden Lächeln und einer Hand auf ihrem Bauch zusieht. Die Schauspielerin und ihr Partner Alexander Wraith (45) erwarten nun offenbar einen weiteren Jungen. ist zu sehen, wie ein Kuchen angeschnitten wird, der blaue Glasur enthält.

Clint Eastwood ist Vater von acht Kindern - zwei Söhne und sechs Töchter -, die er mit sechs verschiedenen Frauen hat. Der Altersunterschied zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind beträgt etwa 42 Jahre.