"Party of Five"-Star Scott Wolf: Trennung nach 21 Ehejahren

Schauspieler Scott Wolf hat die Scheidung von seiner Ehefrau Kelley eingereicht. Das Paar war 21 Jahre lang verheiratet. Beide haben sich zu der Trennung geäußert und betont, dass ihre oberste Priorität auf den drei Kindern liege.

Scott Wolf (57), der durch die Serie "Party of Five" bekannt wurde, und seine Frau Kelley (48) haben sich nach 21 Jahren Ehe getrennt. In einer Erklärung gegenüber "People" betonte der Schauspieler, dass die drei Kinder weiterhin Priorität hätten. Seine Noch-Frau hatte die Trennung zuvor auf Instagram bekannt gegeben.

"Langer, stiller Weg"

Am Dienstag, dem 10. Juni, postete die 48-Jährige eine ausführliche Nachricht über ihre gescheiterte Beziehung und ihre Hoffnungen für die Zukunft. "Mit schwerem Herzen gehen Scott und ich die Scheidung unserer Ehe an", schrieb sie darin. "Es war ein langer, stiller Weg für mich - geprägt von Hoffnung, Geduld und der Sorge um unsere Kinder. Ich werde zwar nicht öffentlich über die Einzelheiten sprechen, aber ich bin beruhigt, weil ich alles getan habe, um diesen Weg mit Integrität und Mitgefühl zu gehen."

Dem Schauspieler bescheinigte sie, einer "der besten Väter" zu sein und "einer der besten Partner, mit denen eine Frau ihr Leben teilen kann". Sie betrete nun "ein Kapitel des Friedens, der Freiheit und des Schutzes - mit Anmut".

Scott Wolf teilte dem US-Magazin "People" danach mit: "Nach 21 Jahren Ehe habe ich die schwierigste Entscheidung meines Lebens getroffen und die Scheidung von meiner Frau Kelley eingereicht. Unsere Kinder waren und sind die Liebe unseres Lebens und unsere oberste Priorität."

Zum 20. Hochzeitstag berichtete sie über schwere Ehekrise

Das nun getrennte Paar hatte sich 2002 kennengelernt. Die Hochzeit erfolgte 2004, erst vor wenigen Tagen war der 21. Hochzeitstag. Zusammen haben die beiden die Kinder Jackson, Miller und Lucy. Es scheint aber schon länger gekriselt zu haben. Bereits vor einem Jahr schilderte 20. Hochzeitstag, dass sie ihre Beziehung beinahe beendet hätten. Damals konnten sie aber noch einmal zusammenfinden.