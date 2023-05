Party bei Schönheits-Doc Bruce Reith: Polizei-Einsatz wegen Star-Rapper

Beauty-Doc und Promi-Liebling Bruce Reith lässt es in seinem Münchner Penthouse krachen. Zu seinem Geburtstag kommen illustre Gäste – und wegen der internationalen Rapper auch die Polizei.

Was für ein Scoop: Der Münchner Schönheitschirurg Bruce Reith feierte seinen freilich alterslosen Geburtstag in seinem Penthouse in der Altstadt mit dem erfolgreichen US-Rapper Fatman Scoop. Der kam extra eingeflogen, um ein Ständchen zu singen. Natürlich performte er auch seinen Mega-Hit "Be Faithful"

Fatman Scoop performte lautstark: "Auch die Polizei fand die Musik geil"

Fatman Scoop hatte so eine stimmgewaltige Stimme, dass gar die Polizei wegen Ruhestörung anrücken musste. Nach kurzer Belehrung ging die Party aber schon wieder weiter.

Kult-Rapper Fatman Scoop ("Faithful") und Red Cafe (Schützling von P.Diddy) mit Gastgeber Bruce Reith © Marcus Schröpfer

"Wir hatten nicht bemerkt, dass die Fenster noch offen waren. Die Beamten wären am liebsten geblieben, weil die Musik so geil war, meinten sie mit einem Schmunzeln", sagt Bruce Reith der AZ.

Grammy-Abräumer Marvin Moore bei Privat-Party in München

Weiteres Star-Highlight: Der dreifache Grammy-Gewinner Marvin Moore performte für Bruce Reith seinen Welt-Hit "Maria Maria" (mit Carlos Santana aufgenommen).

Songwriter, Sänger und dreifacher Grammy-Gewinner Marvin Moore (Santana, "Maria, Maria") mit Gitarrist Raffaele Quarta und Gastgeber Bruce Reith © Marcus Schröpfer

Red Café amüsiert sich mit Playmates

Begleitet wurde Moore vom Gitarristen Raffaele Daniele. Auch P.Diddys Schützling Red Café stand auf der Gästeliste des beliebten Schönheits-Docs und performte. Er amüsierte sich anschließend mit den geladenen Playmates.

Rap-Legende Fatman Scoop © Marcus Schröpfer

Rapper Fatman Scoop und Geburtstagskind Bruce Reith (r.) © API/Michael Tinnefeld

Sonst noch im Party-Getümmel: Dave Kaufmann, L'Osteria-Gründer Klaus Rader, Formel-1-Rennstreckenbauer Hermann Tilke, Lil'Kim, DAZN-Programm-Chef Michael Bracher, Adidas-Chef Andreas Auer, Angermaier-Boss Axel Munz, Schauspieler Michael Kranz und Knut Stahl.