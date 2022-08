Party-Alarm bei Shania und Davina Geiss: Millionärstöchter schmeißen Luxus-Sause zur Volljährigkeit

Wenn Shania und Davina Geiss Geburtstag feiern, dann offenbar richtig. Die Millionärstöchter haben es zur Feier ihrer Volljährigkeit in St. Tropez ordentlich krachen lassen – mit Promi-Mama Carmen Geiss.

Seit über zehn Jahren lässt Familie Geiss ihr Leben von Kameras begleiten. Robert und Carmen Geiss sind inzwischen TV-Stars, Tausende Fans verfolgen gebannt den glamourösen Alltag der Unternehmer. Auch die Töchter Shania und Davina sind seit Beginn der Reality-Doku dabei, Zuschauer konnten sie beim Aufwachsen beobachten. Inzwischen sind die beiden volljährig und haben ihren Eintritt in das Erwachsenen-Leben gebührend und ausschweifend zelebriert.

Zum Beginn ihrer Karriere im Reality-TV waren Shania und Davina Geiss noch Kinder. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Party-Alarm: Geiss-Töchter schmeißen luxuriöse Geburtstagssause

Vor wenigen Tagen feierte Shania ihren 18. Geburtstag – gemeinsam mit ihrer 19-jährigen Schwester Davina als Doppel-Sause. "Durch Corona konnte Davina leider keine große Party haben zum Achtzehnten", erklärt Mama Carmen Geiss gegenüber " ". "Also haben wir einfach Shanias Geburtstag zum Anlass genommen, auch Davina’s Achtzehnten etwas nachzufeiern."

Carmen Geiss über feierwütige Töchter: "Es ging wild zu"

Auf der Geiss-Party wurde aber nicht nur "etwas" gefeiert, wie den Instagram-Storys der Töchter zu entnehmen war. Im Luxus-Ort St. Tropez ließen die VIP-Mädels Champagner-Korken knallen und es wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen auf den Tischen getanzt. Die beiden waren "so gegen halb fünf zu Hause", sagt Carmen dazu. Aber damit war der Feier-Marathon noch nicht vorbei. "Am nächsten Tag haben wir in einem Beach Club gefeiert. Da hatte sie [Shania, Anm. d. Red.] ein paar Freundinnen dabei – ich kann nur sagen, dass es schon wild zuging."

Bei all den Party-Eskapaden blieb bei den Millionärstöchtern aber auch Zeit für eine emotionale Botschaft. Mit süßen Worten gratulierte Davina ihrer kleinen Schwester zur Volljährigkeit und schrieb auf Instagram: "Ich könnte mir keine liebevollere Schwester als dich wünschen. Du vervollständigst meine ganze Welt."

Inzwischen sind die Geiss-Mädchen selbst Stars. Auf Instagram folgen Davina Geiss 385.000 Fans, Shania Geiss begeistert auf ihrem Account sogar 547.000 Follower. Mit "Davina & Shania – We love Monaco" haben die beiden sich inzwischen von ihren Eltern Carmen und Robert Geiss losgesagt und ihre eigene TV-Show am Start.